Был блиндаж – и нет: защитники Украины показали точную работу по оккупантам. Видео

Украинские воины показали новое видео своей успешной работы на передовой. FPV-дронами они ударили по блиндажу, который российские захватчики вырыли в лесу.

Видео дня

Операцию провело подразделение беспилотных авиационных комплексов Apachi из 90 батальона 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск. Видео было опубликовано на Telegram-канале военнослужащих в понедельник, 29 июля.

"Существовал блиндаж оккупационных войск – теперь нет", – подписали кадры наши защитники.

Они призвали патриотов присоединяться к ним, чтобы вместе уничтожать врага, а также донатами поддерживать Силы обороны Украины.

На видео видно применение двух FPV-дронов, которые подожгли блиндаж противника. Огонь распространился также на ближайшую территорию.

За ситуацией наблюдал еще один беспилотник ВСУ, который выполнял роль разведчика.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины за 28 июля ликвидировали и ранили около 1310 российских захватчиков. А еще обезвредили примерно 217 единиц военной техники и вооружения ВС РФ.

– Также в течение недели (с 22 по 28 июля) у противника было отминусовано минимум два НПЗ и семь баз/штабов.

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