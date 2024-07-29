ВСУ обезвредили еще 1310 оккупантов, более 70 артсистем и 12 танков врага – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1310 российских захватчиков. А еще обезвредили примерно 217 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

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По состоянию на 29 июля общие потери личного состава оккупационных сил в войне уже достигают 576 000. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Помимо большого количества живой силы, защитники отминусовали 74 артиллерийские системы (всего 16 010), 12 танков (8356), восемь боевых бронированных машин (16 103), две РСЗО (1129) вражеского войска.

Также сожгли 62 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 21 634), 19 – спецтехники (2690) оккупантов.

Еще воины сбили российскую крылатую ракету (всех 2406) и 39 беспилотников оперативно-тактического уровня (12 805).

С начала полномасштабной войны Силы обороны нанесли войскам РФ и такие потери: минус 906 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля подразделения ВСУ разбили полигон ВС РФ на оккупированной Луганщине, где захватчики выстраивались перед отправкой на фронт. Враг понес значительные потери в личном составе – примерно 19 российских военнослужащих ликвидированы и 71 ранен.

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