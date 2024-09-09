'Был искренним патриотом Украины': стало известно о смерти полковника СБУ, который два года провел в российском плену. Фото

После двух лет пребывания в плену погиб полковник Службы безопасности Украины Игорь Васильевич Походзило. Его жизнь оборвалась ориентировочно в марте 2024 года.

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Трагическое известие сообщила в Facebook сестра украинца Людмила Ярик. Его похоронили 7 сентября на Байковом кладбище в Киеве.

Ярик поделилась, что брат всегда был надежным и безотказным, имел активную гражданскую позицию, был искренним патриотом Украины, обладал хорошими организаторскими способностями и был лидером. Отмечался высоким интеллектом и в то же время обладал изрядным чувством эмпатии.

"Он мог в два часа ночи выехать в другой уголок Украины, чтобы помочь другу или товарищу, попавшему в затруднительное положение", – вспоминает сестра погибшего.

Она рассказала, что по образованию Походзило был педагогом, окончил Киевский педагогический университет им. Горького. Работал учителем в школе и на кафедре методики преподавания физики пединститута. Однако позже сменил свою деятельность и стал служить в СБУ.

"Игорь Васильевич имел звание полковника СБУ, работал на руководящих должностях в центральном аппарате. Для него всегда на первом месте были интересы Украинского государства, его независимости и благосостояния народа Украины", – отметила Ярик, добавив, что после выхода на пенсию Походзило работал у других государственных структурах, в том числе, на руководящих должностях в Государственной таможенной службе.

Коллега Игоря Васильевича по работе в Таможенной службе Анатолий Макаренко написал в своем Facebook, что Походзило было настоящим офицером и достойным украинцем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее СМИ сообщили, что в российском плену умер водитель полка "Азов" Александр Ищенко, который защищал Мариуполь и попал в плен к оккупантам. Его сердце остановилось в СИЗО в Ростове-на-Дону, смерть воина подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– Также в плену погиб 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога, который стал на защиту Украины в феврале 2022-го. Россияне применяли к нему пытки и, вероятно, расстреляли.

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