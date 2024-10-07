Был известен на весь мир: умер итальянский ученый Сэмми Бассо, боровшийся с синдромом преждевременного старения

В Италии вечером 5 октября в возрасте 28 лет скончался известный итальянский ученый Сэмми Бассо, страдавший синдромом преждевременного старения – прогерией. Он посвятил жизнь изучению этой болезни.

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Печальное известие сообщили в Facebook Итальянской ассоциации прогерии. Ученый основал ее, чтобы повышать осведомленность о прогерии в обществе и собирать средства на научные цели.

Только за день до смерти Бассо был награжден журналистской премией Паоло Рицци в Венеции. После празднования он внезапно скончался.

"Мы глубоко благодарны за честь разделить с ним часть нашего путешествия. Он научил нас, что хотя жизненные препятствия иногда кажутся непреодолимыми, стоит прожить их по полной. От имени семьи, друзей и итальянской ассоциации Progeria Sammy Basso благодарим всех за проявленную близость", – говорится в сообщении.

На смерть ученого на странице в соцсети Х отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мэлони.

"Сэмми Бассо был удивительным примером мужества, веры и позитива. Он встречал каждый вызов с улыбкой, доказывая, что сила духа может преодолеть любые препятствия", – отметила она.

По словам Мэлони, преданность Бассо исследованию прогерии и способность вдохновлять других навсегда останется примером для подражания.

"Сэмми показал нам всем, что значит жить со страстью и решительностью, никогда не теряя радости и воли к борьбе. Ты и дальше будешь оставаться светом, сияющим в сердцах всех нас", – написала итальянская премьер.

Прогерия (синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда) – редкое, смертельное генетическое заболевание, характеризующееся появлением ускоренного старения у детей. Она вызывает изменения кожи и внутренних органов. Всего в мире зафиксировано более 350 случаев прогерии. Дети с таким диагнозом редко доживают до 13 лет.

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