Был лауреатом премии им. Олеся Гончара: на фронте погиб сын украинских поэтов

На войне погиб Тарас Илья – сын украинских поэтов Валентины Отрощенко и Валерия Ильи. Он тоже писал стихи, к войску присоединился всего несколько месяцев назад.

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О потере сообщила в Facebook исполнительная продюсер Общественного радио Ана Море. Детали о защитнике и его фото не публикуют.

Известно, что Тарас Илья – поэт, лауреат премии имени Олеся Гончара в 2013 году за сборник стихов "Коріння океану". Учился в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

В поэтических кругах его называли "Генералом". В ряды Сил обороны он мобилизовался в июне 2024 года.

"Я откину свое отношение к Тарасу, Генералу, как его звали в тусовке, и передам пожелания Валентины. Она похоронила мужа, а теперь будет хоронить сына и ей очень тяжело. Валентина Ивановна очень просит, чтобы пришли те, кто знал Тараса, учился вместе с ним у Шевченко или слышал его стихи", – написала Анна Море.

Похороны поэта и воина Тараса Ильи, вероятно, пройдут на следующей неделе на Лесном кладбище.

Добавим, что Валентина Отрощенко – поэтесса, представитель Национального союза писателей Украины с 1991 года. Автор поэтических сборников "Віра" и "В зозулиній тиші". Ее произведения вошли в несколько антологий, в частности "Шістдесят поетів шістдесятих років" и "Слово благовісту".

Отец Тараса – Валерий Илья (1939 – 2005 гг.) был поэтом и эссеистом, представителем Киевской школы поэзии, лауреатом литературной премии имени Василия Симоненко. Автор сборников "За туманами ковалi", "Сварга", "Розширеними очима".

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024-го в боях за свободу и независимость Украины погиб поэт и военный Максим Кривцов. Он встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

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