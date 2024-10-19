Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах 'Саба'

Украинский защитник Виктор Стельмах "Саба" погиб 18 октября на фронте. Его считали одним из лучших операторов БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша, Герой лично уничтожил около пяти сот оккупантов.

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О потере сообщила прессслужба 68-й ОЕБр, а также командир "Сабы" Андрей Онистрат. В бригаде рассказали, что Виктор отправился защищать Украину с первых дней полномасштабной войны.

Сначала в пехоте, впоследствии ставший оператором БПЛА, стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша".

"Став лучше в своем деле, учил других. Уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся назад. Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню кафиров. А вчера его не стало...", – говорится в сообщении подразделения ВСУ.

"Саба" был родом из Ровенщины, на фронте лично уничтожил более 500 кафиров, рассказал командир военного.

"Сегодня погиб герой. Он обучил огромное количество пилотов. Он был лучшим пилотом, действительно. Мы вдвоем ходили на десятки успешных работ. У него была настоящая жажда войны. Это был храбрый патриот. По настоящему храбрый! Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил – если бы все воевали, как "Саба", мы бы войну уже давно выиграли", – написал Андрей Онистрат в Facebook.

Он добавил, что попросил командира 68-й бригады Сергея Третьяка представить "Сабу" на получение звания Героя Украины.

По данным СМИ, Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении, одном из самых горячих в настоящее время.

"Саба" был главным героем репортажа журналистов с направления Купянск-Лиман в августе 2023 года. Тогда его бригада успешно отражала наступление врага Луганщины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибла защитница из Львова Наталья Бойко. Она была добровольцем, с июля 2023 года служила на Покровском направлении. У Натальи остался сын.