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Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах 'Саба'

Украинский защитник Виктор Стельмах "Саба" погиб 18 октября на фронте. Его считали одним из лучших операторов БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша, Герой лично уничтожил около пяти сот оккупантов.

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О потере сообщила прессслужба 68-й ОЕБр, а также командир "Сабы" Андрей Онистрат. В бригаде рассказали, что Виктор отправился защищать Украину с первых дней полномасштабной войны.

Сначала в пехоте, впоследствии ставший оператором БПЛА, стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша".

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

"Став лучше в своем деле, учил других. Уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся назад. Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню кафиров. А вчера его не стало...", – говорится в сообщении подразделения ВСУ.

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

"Саба" был родом из Ровенщины, на фронте лично уничтожил более 500 кафиров, рассказал командир военного.

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

"Сегодня погиб герой. Он обучил огромное количество пилотов. Он был лучшим пилотом, действительно. Мы вдвоем ходили на десятки успешных работ. У него была настоящая жажда войны. Это был храбрый патриот. По настоящему храбрый! Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил – если бы все воевали, как "Саба", мы бы войну уже давно выиграли", – написал Андрей Онистрат в Facebook.

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

Он добавил, что попросил командира 68-й бригады Сергея Третьяка представить "Сабу" на получение звания Героя Украины.

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

По данным СМИ, Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении, одном из самых горячих в настоящее время.

Был лучшим в своем деле: на фронте погиб оператор БПЛА 68-й бригады Виктор Стельмах "Саба"

"Саба" был главным героем репортажа журналистов с направления Купянск-Лиман в августе 2023 года. Тогда его бригада успешно отражала наступление врага Луганщины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибла защитница из Львова Наталья Бойко. Она была добровольцем, с июля 2023 года служила на Покровском направлении. У Натальи остался сын.

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