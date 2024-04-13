'Был лучшим мужем, папой и дедушкой': на войне погиб 57-летний Герой со Львовщины

Украинский защитник со Львовщины артиллерист Андрей Дмитрив погиб на Донетчине, выполняя боевое задание. Герою навечно осталось 57 лет, дома его не дождались жена, дети и внуки.

О потере сообщил Яворовский городской совет. Воин пал 8 апреля в районе Новоалександровки Донецкой области, до последнего дыхания верный присяге и народу Украины, говорится в сообщении на Facebook-странице горсовета.

Андрей Дмитрив родился 10 марта 1967 года. Был родом из села Поруденко Яворовского района Львовской области.

Служил артиллеристом 115-й отдельной механизированной бригады.

"Всю свою жизнь он без устали заботился о родном селе, церкви и крае, а для своих самых дорогих он всегда был лучшим любящим мужем, папой и дедушкой", – рассказали в мэрии.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Донетчине пал воин с Волыни Максим Устимчук. Герой, которому было всего 25 лет, пошел на войну вопреки уговорам родных и проблемам со здоровьем.

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