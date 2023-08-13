Был массированный ракетный удар: россияне уничтожили морг в Авдеевке

Российская оккупационная армия продолжает ежедневно обстреливать Авдеевское направление. Враг бьет по мирному населению, а также по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

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Во время одного из последних обстрелов россияне разрушили морг. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, только за прошедшие сутки российские военные преступники совершили около 200 обстрелов по позициям вокруг Авдеевки. Также террористы ежедневно наносят ракетные удары с помощью авиации.

"За прошедшие сутки произошло 26 массированных обстрелов по территории громады, около 200 обстрелов по позициям вокруг города. К сожалению, не прошли сутки без ракетных ударов. Не произошло никакого исключения, я уже не помню, когда в последний раз прошли сутки без ракетных ударов", – сказал Барабаш.

Накануне войска РФ нанесли массированный ракетный удар по территории больницы в Авдеевке. В результате военного преступления был уничтожен морг. Барабаш отметил, что не понимает логики в действиях россиян, ведь морг уже давно не работал из-за отсутствия света.

"Позавчера был массированных удар по городу, одновременно 4 ракеты прилетели. Накрыли старую и центральную часть города, по территории больницы был нанесен ракетный удар, в результате которого был разрушен морг нашей больницы. Я не знают, что это за стратегический военный объект. Морг в принципе не работает, потому что нет света в городе", – отметил Барабаш.

Также из-за постоянных обстрелов страдает мирное население. За прошедшие сутки россияне тяжело ранили мужчину. Его с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу одной из громад.

Кроме того, оккупанты продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. Враг задействует различное вооружение, а также стягивает человеческие резервы, включая террористов "Шторм Z".

"За прошедшие сутки одного гражданского ранено, это мужчина 1975 года рождения. В результате массированного артиллерийского обстрела его было ранено, в тяжелом состоянии его эвакуировали в более безопасную громаду. В целом очень сложно на нашем направлении, враг бьем по позициям, авиацией работает, артиллерия, штурмовые действия", – заявил начальник военной администрации.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 13 августа обстреляли поселок Велетенское на Херсонщине. Вследствие атаки тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что 12 августа российская армия террористов ударила управляемой авиабомбой по Орехову. В результате атаки погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности отделения № 2 Пологовского райотдела полиции капитан Иван Ищенко.

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