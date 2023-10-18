Был настоящим патриотом Украины: на фронте погиб 31-летний защитник Киевской области. Фото

В боях за Украину погиб житель города Фастов Киевской области Артур Павленко. 31-летний специалист по информационным технологиям стал на защиту родной земли еще в первые дни полномасштабного вторжения.

Погиб воин 14 октября, освобождая от российских оккупантов Запорожскую область. Об этом сообщили в Фастовском городском совете.

"Фастовская община в скорби. При выполнении боевого задания, защищая волю и независимость Украины на Запорожском направлении, погиб фастовчанин Артур Александрович Павленко... Артур Павленко был настоящим патриотом своей Родины. 14 октября 2023 года, во время выполнения боевого задания, жизнь Защитника оборвалась. .. Разделяем с семьей боль потери. Не простим врагу ни одной погубленной души. Вечная память и вечная слава Герою", – говорится в сообщении.

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В горсовете рассказали, что родился Герой в Фастове 18 апреля 1992 года. Среднюю школу окончил с отличием. Далее же – поступил в Киевский политехнический институт, где получил образование по направлению "Компьютерные науки".

Специалист по информационным технологиям, Артур Павленко решил посвятить себя детям: он был руководителем кружка по робототехнике при Фастовском центре внешкольной работы.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, мужчина в первые же дни добровольцем отправился защищать родную страну.

Вместе с побратимами из рядов воинской части А4030 солдат Павленко участвовал в контрнаступлении на Запорожье. Там, выполняя боевое задание, он пал в бою с врагом 14 октября.

Дома Героя ждали мама Наталья и брат Борис.

Вскоре тело воина будет доставлено на малую родину. В городском совете Фастова обещают оповестить о дате и времени прощания с Артуром Павленко, как только они будут известны.

Напомним, ранее стало известно, что у Работино погиб стрелок-санитар "Дед" с Харьковщины. Дома воина ждали пятеро внуков. Однако ни это, ни перенесенные 47-летним Алексеем Белобородовым контузии и операция не помешали ему вернуться к побратимам, чтобы плечом к плечу с ними гнать врага с родной земли.

Погиб воин 12 октября в боях в Запорожской области.