Был один взрыв: в сети обнародовали видео удара российской ракеты по Днепру

В субботу, 14 января, российская оккупационная армия ударила ракетой Х-22 по жилой многоэтажке в Днепре, убив по меньшей мере 12 человек. В сети показали видео момента прилета ракеты по дому.

Видео дня

На ролике слышно, что прогремел только один взрыв. После этого с места трагедии начал подниматься дым (чтобы посмотреть видео, скройте страницу до конца).

"Момент удара по дому в Днепре. Один взрыв. Не два. Удар именно по дому, а не как рассказывал Арестович об "сбитии и падении ракеты на дом", – писали в сети.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Днепре в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. Украинцы раскритиковали его за эти слова и призвали власти обратить внимание на этот инцидент.

В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление Арестовича, отметив, что многоэтажку в Днепре попала ракета Х-22, запущенная из района Курской области. А у ВСУ на данный момент нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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