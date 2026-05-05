Был повторный удар: в Полтавской области в результате атаки РФ погибли два спасателя, десятки ГСЧСовцев ранены. Фото

Ночью 5 мая российские оккупанты убили в Полтавской области двух спасателей. Жертвами путинского террора стали Виктор Кузьменко и Дмитрий Скриль.

Еще десятки сотрудников ГСЧС получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Коварный прицельный удар

По информации главы МВД, враг атаковал объект газодобычи в Полтавской области. Когда на место прибыли отряды ГСЧС и начали ликвидацию масштабного пожара, противник ударил по людям ракетой. В результате полученных травм погибли 2 спасателя.

Министр сообщил, что одним из погибших стал Герой Украины Виктор Кузьменко – заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины. Под его руководством которого после удара по Полтаве в 2024 году было спасено 17 человек. Виктор участвовал в более чем 50 операциях по ликвидации последствий обстрелов, предотвращал техногенные катастрофы, собственноручно ликвидируя пожары на объектах критической инфраструктуры.

Вторым погибшим стал пожарный-спасатель Дмитрий Скриль, который посвятил службе в ГСЧС более 20 лет. Мужчина неоднократно участвовал в ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности, вызванных вражескими обстрелами. Ответственный и профессиональный спасатель, хорошо знавший свою работу и выполнявший ее там, где было тяжелее всего.

Также в результате повторного удара погибли еще 2 человека, а 8 пострадали. В целом, по информации МВД, в результате ударов по Полтавщине 23 спасателя получили травмы. Три человека в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

"Это сознательные удары по спасающим жизнь. Мы фиксируем каждое военное преступление России. Враг должен понести ответственность за убийства украинцев", – заявил Клименко.

Напомним, ночью 5 мая российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеского обстрела погибли четыре человека.

