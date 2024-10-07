Был примером патриота: военный из Донетчины отдал жизнь в боях за Украину

Украина потеряла еще одного своего защитника в боях с российским оккупационным войском. На фронте погиб 57-летний Павел Пивень родом из города Дружковна Донецкой области.

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О потере сообщили на официальной Facebook-странице Дружковской городской военной администрации. Военный погиб еще 20 февраля 2024 года в районе населенного пункта Криничное Покровского района Донецкой области.

Павел Пивень служил водителем стрелкового отделения.

"Павел Иванович был примером настоящего патриота, отданного своей стране. Он отважно и бесстрашно исполнял обязанность, защищая родную землю от захватчика. Выражаем соболезнования родным и близким, низко склоняя головы в скорби за Героем-дружковчанином, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость Украины", – отметили в военной администрации.

Местные издания пишут, что мужчина родился в 1967 году и учился в школе №9 (поселок Горняк). Работал в Дружковском училище, на предприятиях VESCO. В ряды Сил обороны был призван в марте 2022 года и проходил службу в 104 бригаде ТРО.

Накануне в РФ сообщили о гибели на Харьковщине российского активиста Ильдара Дадина. Он воевал на стороне Украины в рядах "Сибирского батальона" с лета 2023, а с декабря того же года присоединился к Легиону "Свобода России".

Ранее стало известно, что в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили был заместителем командира этого спецподразделения.

Также в боях за Украину погиб зять убитого во Львове языковеда Ирины Фарион Василий Особа. Он воевал с оккупантами на Северском направлении в рядах бригады НГУ "Рубеж".