'Был убит с камерой в руках': в Литве установили убийц режиссера Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе в 2022 году

Генеральная прокуратура Литвы установила личности подозреваемых в убийстве известного литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса. Это произошло в апреле 2022 года в Мариуполе, который оккупанты в то время уничтожали вместе с жителями.

Трем российским военным объявлено о подозрениях в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, к убийству, предположительно, причастны военные 1 отдельной мотострелковой бригады армии РФ, 1 армейского корпуса и 1 армейского корпуса самопровозглашенной "ДНР".

Всех их подозревают в причастности к военной агрессии рф против Украины, а также в незаконном аресте, лишении свободы, заключении и убийстве гражданина Литвы Мантаса Кведаравичюса.

Также Литва направила запрос в Офис генерального прокурора Украины о правовой помощи с установлением места нахождения этих подозреваемых и вручением им подозрения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ установили личности еще четырех военных преступников. Они во время оккупации Киевской области забивали гражданских палками и выводили их на расстрел.

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