Был в крайне тяжелом состоянии: в Одессе в больнице умер мужчина, пострадавший в результате атаки РФ

В Одессе возросло количество жертв в результате российской атаки дронов, которая произошла 28 марта. В больнице умер мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после полученных травм.

Таким образом, количество погибших в результате удара увеличилось до трех. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"К сожалению, стало известно о смерти еще одного пострадавшего в результате атаки дронов 28 марта по Одессе", - говорится в сообщении.

По словам главы ОГА, в медучреждении умер 76-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки. Его состояние с самого начала оценивали как критическое, врачи боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

В результате этой атаки погибли уже три человека. Кроме того, ранения получили еще 14 человек, среди которых — 9-летний мальчик.

Напомним, в ночь на субботу, 28 марта, войска страны-агрессора РФ устроили массированную атаку на Одессу. Враг направил на город группы дронов-камикадзе типа "Шахед", прогремела серия взрывов, известно как минимум о 16 пострадавших, среди которых ребенок, также погибли двое горожан.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Одесской области поздно вечером во вторник, 24 марта, беспилотник российских захватчиков разрушил жилой дом, вызвав масштабный пожар и повредив еще шесть расположенных рядом домов. Из-за этого удара оккупантов погиб один человек, еще один – пострадал.

