Был в машине в момент прилета: появились данные о 21-летнем парне, которого РФ убила ударом по Кривому Рогу. Фото

В результате удара войск РФ по Кривому Рогу второго апреля погибли четыре человека. Один из погибших, Александр Нестеров, погиб от осколочных ранений в собственном автомобиле.

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Парню был всего 21 год. Имя и фото жертвы вражеской атаки обнародовало местное издание "Свои. Кривой Рог".

"Александр Нестеров, 21 год – четвертая жертва ракетной атаки на Кривой Рог. Парень был в машине в момент прилета, его убили обломки. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", – говорится в сообщении.

Об убитом россиянами юноше у тех, кто его знал, остались самые светлые воспоминания.

"Есть люди, которые оставляют в сердцах других яркий след – не словами, а добрыми поступками, искренней улыбкой, теплом своей души. Они излучают свет, дарят вдохновение, становятся друзьями, на которых можно положиться", – говорят об Александре в 73 гимназии, которую он в свое время закончил.

Ранее стало известно, что в тот день россияне убили также двух сотрудниц автомойки Яну Курто и Инну Винциковскую, а также 48-летнего автомеханика Виталия Куцепала.

Напомним, 2 апреля Россия ударила баллистикой по предприятию в Кривом Роге. Вражеская атака оборвала жизни четырех человек, еще 17 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

По состоянию на 4 апреля в больницах остаются 11 раненых, в том числе один ребенок. Один человек – в тяжелом состоянии, состояние других медики оценивают как средней тяжести.

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