Был важным элементом логистики россиян: в ВМС прокомментировали удар по парому "Славянин"

Российский паром "Славянин" в порту "Кавказ" (Краснодарский край РФ) работал на логистику оккупационных войск страны-агрессора. 23 июля по нему были прямые попадания, которые нанесли существенные повреждения.

Видео дня

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільне Крим". Указанный паром обеспечивал группировку ВС РФ на юге нашей страны, а также во временно оккупированном Крыму.

Плетенчук пошутил, что "Славянин" на "Кавказе" не прижился. Судно россияне сняли с международного маршрута ("Кавказ" – Варна в Болгарии), чтобы оно помогало путинской армии воевать против Украины.

"Он ["Славянин"] железнодорожный, он достаточно мощный и последний. Что касается этого проекта парома – он должен был вмещать 50 условных паромов, то есть, 50 цистерн может перевозить", – рассказал военный. Объясним: "Славянин" – это третий и последний железнодорожный паром, который был у РФ в указанном регионе. Кстати, порт "Кавказ" является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в России в целом.

Представитель ВМС рассказал, что после потери двух предыдущих паромов у россиян была настолько сложная ситуация, что "Славянина" сняли с маршрута в Болгарию.

Он помогал захватчикам соединять железную дорогу РФ с крымской, украинской оккупированной железной дорогой. "Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", – отметил Плетенчук..

"Сейчас они будут как-то решать проблему разрыва этой цепочки. Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки – о том, что Украина контролирует огнем Азовское море. Это в свое время сказал военнокомандующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", – заявил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ранее подтвердили, что утром 23 июля Силы обороны нанесли существенные повреждения вражескому железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ". О взрывах заявлял даже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, паром атаковали дроны, есть погибший и раненые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!