Был вынужден длительное время скрываться: 'Ангелы' ВМС спасли из оккупации родственника морпеха. Видео

Украинские военные провели сложную спецоперацию по спасению гражданского с временно оккупированной территории. Мужчина долгое время скрывался от оккупантов после вооруженного инцидента с российскими военными.

Благодаря слаженным действиям подразделений ВМС его удалось безопасно эвакуировать на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил отряд специальной разведки ВМС "Ангелы", который и провел операцию.

Их задачей было спасти родственника военнослужащего морской пехоты, который находился в оккупации и долгое время не мог самостоятельно выбраться.

По имеющейся информации, мужчина был вынужден скрываться после того, как, защищая собственное имущество, застрелил одного российского военного и ранил другого. Во время инцидента он и сам получил сквозное ранение. После задержания его доставили в больницу, однако ему удалось сбежать. Несмотря на ранения, он пешком преодолел около 60 километров, после чего годами скрывался от оккупационных властей.

Впоследствии мужчина смог выйти на связь с родными. После этого командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа поручил подразделению "Ангелы" организовать его эвакуацию.

К подготовке операции привлекли несколько подразделений, в частности бригады морской пехоты, 79-й пограничный отряд Государственной пограничной службы и 426-й отдельный полк беспилотных систем. После установления контакта мужчину подробно проинструктировали относительно маршрута, а также правил поведения при прохождении опасных участков.

Из-за сложной ситуации безопасности и невозможности использования транспорта часть пути – около 10 километров – он преодолел на велосипеде. Все это время его движение контролировали разведывательные беспилотники, а прикрытие обеспечивали FPV-дроны. Для создания безопасного коридора украинские силы нанесли удары по вражеским блокпостам вдоль маршрута.

После встречи с группой сопровождения эвакуация продолжилась по полевым дорогам в обход позиций противника. Часть маршрута пришлось пройти пешком, чтобы избежать обнаружения.

В результате операции мужчину успешно вывели на подконтрольную Украине территорию. Сейчас он находится в безопасности и уже воссоединился с семьей.

В ВМС отмечают, что подразделение "Ангелы" работает более четырех лет и специализируется на эвакуации людей с оккупированных территорий. За это время удалось спасти более 100 военных и гражданских.

Як повідомляв OBOZ.UA, спецназовці поліції Харківської області провели операцію з евакуації цивільних із міста Куп'янськ. За допомогою дронів їм вдалося вивести шість осіб із небезпечної зони, де тривають бойові дії. Люди пройшли понад 20 кілометрів пішки по заздалегідь визначеному маршруту, поки оператори безпілотників контролювали їх рух з повітря.

