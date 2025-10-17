Был завербован в колонии: в Украине ликвидировали 18-летнего оккупанта, который убил собственную мать

На войне в Украине ликвидировали самого молодого российского военнослужащего, который ранее оказался в тюрьме из-за убийства своей матери. Речь идет о 18-летнем жителе Мурманска Максиме Насиловском.

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что оккупант пошел убивать украинцев сразу после освобождения из колонии.

Что известно о захватчике

Насиловский родился 20 октября 2006 года, а погиб 30 ноября 2024-го, всего лишь через месяц после своего 18-летия. Он был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за убийство, которое он совершил во время семейной ссоры.

Через шесть дней после достижения совершеннолетия Насиловского перевели из СИЗО в воинскую часть №41772, расположенную в городе Луга Ленинградской области.

Согласно данным, обнародованным из государственных баз, юношу осудили по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Отмечается, что в июне 2024 года, когда ему было 17 лет, он нанес смертельное ножевое ранение собственной матери. От полученных травм в грудь и живот она скончалась.

Напомним, недавно стало известно, что на Запорожье Силы обороны Украины ликвидировали российского военного пропагандиста агентства "РИА Новости" Ивана Зуева. Его коллега, Юрий Войткевич, тяжело ранен. По информации российских СМИ, удар по пропагандистам нанес украинский дрон во время выполнения ими "журналистского задания".

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны ликвидировали еще одного российского захватчика из рядов российской "интернациональной" бригады "Пятнашка". Это уроженец Грузии – Бигвава Батал, воевавший против Украины в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!