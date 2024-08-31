'Была длительная дискуссия': Дания была готова передать Украине истребители F-16 еще в начале войны, – премьер

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина получила западные истребители позже, чем это должно было произойти. По ее словам, Дания была готова передать Украине F-16 еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

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Фредериксен отметила, что много времени было потрачено на дискуссии. Об этом глава правительства Дании заявила во время конференции GLOBSEC в Праге.

Премьер отметила, что была готова решить вопрос о поставке в Украину западных истребителей еще в начале войны. Однако этому помешали дискуссии о целесообразности передачи авиации.

"Мне жаль, что поставки F-16 забрали столько времени. Лично я готова была передать их Украине с самого начала войны. Но была длительная дискуссия о том, правильное ли это решение или нет", – сказала премьер-министр Дании.

Также она заверила, что Дания не ставит ограничения на использование F-16. Единственное условие – это соблюдение международного права.

При этом Фредериксен не конкретизировала, кто именно тормозил процесс поставки истребителей F-16. В то же время глава правительства заявила, что украинская армия должна получить от Запада все необходимое оружие, чтобы победить Россию на поле боя.

Напомним, Белый дом не поддержал предложение военных направить американских подрядчиков в Украину для обслуживания западной техники, включая истребители F-16. Причина – опасения по поводу безопасности персонала.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Украине разбился F-16.

– Факт потери самолета впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ. В Воздушном командовании "Запад" сообщили, что погиб летчик Александр Месь "Мунфиш". 26 августа, отражая атаку РФ, он уничтожил три крылатых ракеты и "Шахед". Героя похоронили 29-го числа.

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