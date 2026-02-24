'Была искренней и открытой': в сети рассказали о медсестре, которую Россия убила ударом по селу на Запорожье. Фото

Российские захватчики ударом дрона унесли жизнь медсестры Дарьи Терновой в Запорожье. Женщина планировала уехать в более безопасное место, но не успела.

В сети рассказали, каким хорошим и светлым человеком была Дарья. Об этом говорится на Facebook-странице "Мемориал: убитые Россией".

Оккупанты прицельно ударили по жилому дому

37-летняя женщина погибла 2 февраля этого года во время атаки вражеского беспилотника по селу Веселый Гай. В результате прямого попадания БПЛА дом, в котором проживала Дарья, был полностью разрушен. Женщина как раз собирала вещи после смены в больнице, ведь планировала вместе с семьей выехать в более безопасное место.

Дарья Терновая родилась и проживала в селе Веселый Гай Новониколаевской громады в Запорожье и воспитывала двух сыновей. Работала медсестрой хирургического отделения центральной районной больницы в Новониколаевке. Она любила цветы и комнатные растения, особенно кактусы, а в свободное время увлекалась вышиванием.

"Моя мама была искренним и открытым человеком. Очень доброжелательная, любящая", – рассказал старший сын Ярослав.

Подруга погибшей Дарья Сухомяс вспоминает, что ее семья держала хозяйство, а Дарья была хранительницей домашнего уюта.

"Всегда был слышен ее смех... Когда к ней обращались за помощью – никогда не отказывала. Вспоминаю, как приятно было в селе ее встретить, Даша всегда спросит, как дела, поддержит любой разговор", – добавила подруга.

У погибшей медсестры остались сыновья Ярослав и Константин, мама Зоя и муж Александр.

Напомним, поздно вечером 23 февраля войска Российской Федерации обстреляли "Шахедами" Запорожье. Пострадали пять человек, среди них – ребенок. Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирный дом и припаркованные машины. Также зафиксированы повреждения нежилых зданий.

Как писал OBOZ.UA, 23 февраля российские войска атаковали беспилотниками Запорожье. Под ударом в облцентре оказалась инфраструктура. Известно об одном погибшем, еще один горожанин получил ранения.

