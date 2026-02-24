"Была искренней и открытой": в сети рассказали о медсестре, которую Россия убила ударом по селу на Запорожье. Фото
Российские захватчики ударом дрона унесли жизнь медсестры Дарьи Терновой в Запорожье. Женщина планировала уехать в более безопасное место, но не успела.
В сети рассказали, каким хорошим и светлым человеком была Дарья. Об этом говорится на Facebook-странице "Мемориал: убитые Россией".
Оккупанты прицельно ударили по жилому дому
37-летняя женщина погибла 2 февраля этого года во время атаки вражеского беспилотника по селу Веселый Гай. В результате прямого попадания БПЛА дом, в котором проживала Дарья, был полностью разрушен. Женщина как раз собирала вещи после смены в больнице, ведь планировала вместе с семьей выехать в более безопасное место.
Дарья Терновая родилась и проживала в селе Веселый Гай Новониколаевской громады в Запорожье и воспитывала двух сыновей. Работала медсестрой хирургического отделения центральной районной больницы в Новониколаевке. Она любила цветы и комнатные растения, особенно кактусы, а в свободное время увлекалась вышиванием.
"Моя мама была искренним и открытым человеком. Очень доброжелательная, любящая", – рассказал старший сын Ярослав.
Подруга погибшей Дарья Сухомяс вспоминает, что ее семья держала хозяйство, а Дарья была хранительницей домашнего уюта.
"Всегда был слышен ее смех... Когда к ней обращались за помощью – никогда не отказывала. Вспоминаю, как приятно было в селе ее встретить, Даша всегда спросит, как дела, поддержит любой разговор", – добавила подруга.
У погибшей медсестры остались сыновья Ярослав и Константин, мама Зоя и муж Александр.
Напомним, поздно вечером 23 февраля войска Российской Федерации обстреляли "Шахедами" Запорожье. Пострадали пять человек, среди них – ребенок. Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирный дом и припаркованные машины. Также зафиксированы повреждения нежилых зданий.
Как писал OBOZ.UA, 23 февраля российские войска атаковали беспилотниками Запорожье. Под ударом в облцентре оказалась инфраструктура. Известно об одном погибшем, еще один горожанин получил ранения.
