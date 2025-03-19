Была скрыта среди зданий: защитники Украины уничтожили российскую пушку 'Гиацинт-С' под Часовым Яром. Видео

Под Часовым Яром украинские защитники нанесли мощный удар по российским оккупантам. Наши защитники уничтожили российскую дальнобойную самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С".

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Соответствующие кадры показала пресс-служба ОСУО "Хортица". "Под Часовым Яром уничтожили дальнобойную артустановку – самоходную пушку "Гиацинт-С", – говорится в сообщении.

Оккупанты пытались спрятать свою пушку среди зданий, однако благодаря работе украинских аэроразведчиков, обнаруживших месторасположение врага, была проведена успешная атака.

Орудие поразили двумя дронами-камикадзе, что привело к ее полному уничтожению. В результате этой операции также был ликвидирован российский оккупант, который попытался скрыться на квадроцикле. А еще несколько штурмовиков российской армии не уцелели – они буквально сгорели на своем посту.

Самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" – это советская артиллерийская установка калибра 152 мм, активно используемая во время войны. По данным Oryx Blog, по состоянию на октябрь 2024 года Россия потеряла 69 таких установок: 63 были уничтожены, а 6 захвачены силами ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" разбили вражескую колонну на Курдюмовском направлении. Враг пытался прорвать оборону, но бойцы бригады "Месть" остановили атаку.

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