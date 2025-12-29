Были слышны взрывы: в Майкопе под ударом оказался военный аэродром. Видео

В России пожаловались на очередную атаку Украины. Взрывы в ночь на 29 декабря, в частности, звучали в Адыгее.

Под прицелом оказался российский военный аэродром "Ханская" возле Майкопа. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA.

Что известно

В издании отметили, что еще ночью жители Майкопа сообщили о взрывах и атаке на военный аэродром Ханская.

Они также публиковали снятые в городе кадры, зафиксировавшие звуки стрельбы и взрывы. Одно из видео геолоцировала ASTRA.

"Кадры сняты с Новой улицы в Майкопе. Расстояние от точки съемки до аэродрома Ханская — примерно 6,5 км. На кадрах запечатлена работа ПВО, подтверждений поражения аэродрома — нет", – уточнило издание.

По мнению OSINT-аналитика ASTRA, позиция ПВО, работа которой попала на видео, расположена к юго-востоку от ВВП аэродрома.

"Направление ведения огня — восток-северо-восток", — считает OSINT-аналитик ASTRA.

В Telegram-канале Exilenova+ также опубликовали кадры из Майкопа, зафиксировавшие атаку. Там подтвердили, что удары направлены на аэродром "Ханская" – и напомнили, что в украинском Генштабе не так давно уже подтверждали успешную атаку на этот объект, так что не исключено, что предыдущий успех решили повторить.

В российском МО тем временем заявили, что в течение ночи "сбили" над Адыгеей 11 украинских беспилотников.

Военный аэродром "Ханская" в Адыгее принадлежит министерству обороны РФ. Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от города Майкоп. Согласно открытым данным, на аэродроме размещается учебная авиационная часть — 272-я авиационная база.

Авиабаза может принимать самолеты типа Ту-134, Ан-12, Ил-18 и все более легкие, а также вертолеты всех типов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что накануне появилось подтверждение Генштабом поражения Сызранского НПЗ.

Дотянулись украинские воины и до ряда других объектов врага, среди них – место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу неподалеку от Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в оккупированой Макеевке Донецкой области.

