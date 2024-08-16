Были завербованы российскими спецслужбами: в Николаеве разоблачили подростков, поджигавших авто военных. Фото и видео

В Николаеве полиция раскрыла дело о поджогах автомобилей военных, совершенных несовершеннолетними. Трое местных подростков – 13, 14 и 16 лет – подожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ за деньги, полученные от российских кураторов.

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Свои действия снимали на видео для отчета русским заказчикам. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

8 и 9 августа на спецлинию 102 поступило сообщение о пожарах автомобилей Mitsubishi L200 в районе Соляне и Ford Ranger в районе Северный. Полиция установила, что оба автомобиля были подожжены намеренно подростками.

Расследование показало, что несовершеннолетние действовали под руководством российских спецслужб, общаясь с кураторами через мессенджеры. Ребята были завербованы для поджогов военных автомобилей и документирования преступлений. Один из подростков сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом были уничтожены оба пикапа.

В ходе обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались для коммуникации с российскими кураторами.

16-летнему подозреваемому предъявили обвинение по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям". Пока он находится под круглосуточным домашним арестом, и ему грозит до 8 лет заключения.

Относительно двух других подростков решается вопрос об их ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Ивано-Франковской области поймали двух местных жителей 18 и 15 лет, осуществивших серию поджогов авто Сил обороны Украины.

– В Киеве правоохранители задержали женщину, которая организовывала поджоги военных автомобилей. Она координировала действия поджигателей и давала им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств.

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