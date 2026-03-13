Было два попадания: в российском Кирово-Чепецке атакован химический завод

В российском городе Кирово-Чепецк беспилотники атаковали химический завод "Уралхим". В результате ударов повреждены производственные объекты предприятия, персонал эвакуировали в укрытия.

По данным Telegram-канала Exilеnova, предварительно известно, что два дрона попали в аммиачный цех предприятия. Еще один БПЛА попал по цеху полимерной продукции.

После ударов работников завода эвакуировали в бомбоубежища. Сотрудников, которые должны были заступить на следующую смену, не пустили на территорию предприятия.

По состоянию на момент публикации, на территорию завода прибывают подразделения пожарной службы, полиции и бригады скорой медицинской помощи. Другие обстоятельства происшествия уточняются.

Заметим, что предприятие не впервые атакуют дроны. Похожий инцидент произошел 4 марта. По данным местных пабликов, целью удара была установка по изготовлению аммиака.

Отмечается, что сама производственная установка не получила повреждений, однако работу предприятия временно остановили из соображений безопасности. Производственный процесс возобновили 7 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Майкопе в ночь на 13 марта пожаловались на атаку дронов. В районе города прогремели десятки взрывов, работала также российская ПВО.

Также напомним, на Тихорецкой перевалочной нефтебазе в Краснодарском крае России после дроновой атаки продолжается пожар – горят сразу два резервуара с топливом. Этот пожар продолжается уже более суток.

