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"Было несколько прилетов": в оккупированной Макеевке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
4,3 т.
'Было несколько прилетов': в оккупированной Макеевке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

На оккупированной части Донецкой области 22 мая произошла "бавовна". Российские СМИ начали писать об "обстреле ВСУ центра Макеевки".

Сообщается о нескольких прилетах. Об этом пишут российские паблики.

"ВСУ обстреляли центр Макеевки. Очевидцы сообщают, что прилëтов было несколько", – отмечено в одном из сообщений.

РосСМИ также публикуют фотографию, на которой, как заявляется, виден дым после атаки по центру Макеевки.

"Было несколько прилетов": в оккупированной Макеевке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

Подробностей относительно того, где именно произошли прилеты, пока нет.

"Было несколько прилетов": в оккупированной Макеевке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

Напомним, ранее стало известно, что НПЗ в Луганской области посетила "бавовна". Это произошло 10 мая в оккупированных Ровеньках.

Кроме того, стало известно о последствиях ракетного удара по командному пункту армии РФ в Луганской области. Ранеными и погибшими враг потерял по меньшей мере 39 оккупантов.

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