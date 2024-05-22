'Было несколько прилетов': в оккупированной Макеевке прогремели взрывы, поднялся дым. Фото

На оккупированной части Донецкой области 22 мая произошла "бавовна". Российские СМИ начали писать об "обстреле ВСУ центра Макеевки".

Сообщается о нескольких прилетах. Об этом пишут российские паблики.

"ВСУ обстреляли центр Макеевки. Очевидцы сообщают, что прилëтов было несколько", – отмечено в одном из сообщений.

РосСМИ также публикуют фотографию, на которой, как заявляется, виден дым после атаки по центру Макеевки.

Подробностей относительно того, где именно произошли прилеты, пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что НПЗ в Луганской области посетила "бавовна". Это произошло 10 мая в оккупированных Ровеньках.

Кроме того, стало известно о последствиях ракетного удара по командному пункту армии РФ в Луганской области. Ранеными и погибшими враг потерял по меньшей мере 39 оккупантов.