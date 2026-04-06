'Было очень страшно, ребенок кричал': жители Одессы рассказали о российской атаке, которая унесла три жизни. Фото и видео

В ночь на 6 апреля российские беспилотники ударили по жилым районам Одессы, вызвав разрушения многоэтажек и гибель трех человек. Пострадали по меньшей мере 15 жителей, часть из них госпитализировали.

Удар пришелся на густонаселенные кварталы города, где повреждены также детский сад и частные дома. О последствиях атаки и свидетельствах очевидцев сообщило "Суспільне Одеса".

Воздушную тревогу в регионе объявили после двух часов ночи из-за угрозы ударных дронов. Уже через несколько десятков минут в городе прогремели взрывы сама же атака длилась недолго, но была интенсивной – беспилотники заходили волнами.

Попадания зафиксировали в Киевском и Приморском районах. В одном из домов разрушено несколько этажей, что привело к значительным повреждениям конструкций. Кроме многоэтажек, пострадали частные дома, магазин и детский сад.

В результате удара погибли три человека: 30-летняя женщина вместе с 2,6-летней дочерью и еще одна женщина в возрасте 53 лет. Среди раненых – беременная женщина, семимесячный ребенок и двухлетняя девочка.

"Первый "шахед" прилетает где-то очень близко. Я понимаю, что это, ну, прямо ужас. Я начинаю бежать в коридор, успеваем подхватить маму. И просто "шахед" влетает к нам сюда. Вылетают у нас окна. Мы начинаем все задыхаться", –прокомментировала Анастасия, жительница поврежденного в результате атаки РФ.

Очевидцы рассказывают, что атака застала людей врасплох ночью, когда большинство спало. Часть жителей не успела спуститься в укрытие, а после взрывов люди самостоятельно эвакуировались из поврежденных квартир.

"Мы услышали несколько взрывов. Несколько человек поняли после этого, что надо спускаться, а кто-то не успел", – вспоминает жительница поврежденного дома Владислава.

На местах работали спасатели, медики и коммунальные службы, которые ликвидировали последствия разрушений и помогали пострадавшим.

Напоминаем, что в ночь на 6 апреля российские войска снова атаковали Одессу. Повреждены десятки авто, детсад и частные дома, известно о попадании по многоэтажке: там разрушена часть подъезда, под завалами ищут людей.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар оккупантов по Одессе. Он подчеркнул, что самому маленькому раненому не исполнилось еще и одного года.

