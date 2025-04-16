Было пять 'волн': на Краматорском направлении украинские воины отразили массированное наступление оккупантов. Видео

Украинские защитники отразили массированное наступление оккупантов на Краматорском направлении. Вражеская бронетехника с десантом пыталась прорвать оборону ВСУ несколькими волнами.

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Феерическое видео с уничтожением техники и живой силы противника показали в Telegram-канале "Сухопутные войска". Силы обороны эффективно ликвидируют агрессора, несмотря на его попытки продвигаться вперед.

"Пять волн штурма – ноль шансов у врага! На Краматорском направлении воины 5 штурмовой бригады совместно с 93 ОМБр "Холодный Яр" и пилотами "Феникс" ГПСУ отразили массированное наступление оккупантов. 12 апреля те бросили на прорыв четыре волны утром и одну – вечером", – отмечается в сообщении.

Силы обороны с самого утра встретили российских оккупантов FPV-дронами, сбросами, огнем из артиллерии и минными полями. В результате боя враг остался без 13 единиц бронетехники: 9 – уничтожено, 4 – повреждено, также уничтожена пехота путинской армии.

Напомним, недавно наши защитники провели "зачистку" на одном из самых горячих направлений. В результате проведенной операции операторам 3-го полка ССО удалось ликвидировать нескольких военнослужащих РФ и изъять коммуникационные средства.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ провели успешную операцию на одном из направлений фронта. Защитники зачистили часть населенного пункта и уничтожили живую силу врага, один оккупант попал в плен. Задание выполнялось при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и четкого планирования на всех уровнях.

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