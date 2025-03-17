Пользователи сети разоблачили на лжи жителя болот. Сначала он "клял" российского диктатора при встрече с ВСУ, а затем "со слезами" на глазах встречал оккупантов в Курской области.

Видео дня

Видео "переобувки" было обнародовано в украинских Telegram-каналах. На нем россиянин сначала общается с нашими военными, а затем с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

"Бабкам Путина к мастерству этого "актера" из Курской области еще расти и расти. Но им стоит пригласить его в свою команду. Персонаж в кепке в мастерстве "и вашим, и нашим" переплюнет любого. ВСУ он рассказывал о том, какие они молодцы, благодарил и жаловался на Путина. А уже со "слезами на глазах" в Судже рассказывал байки о "наемниках-поляках"", – говорится в сообщении под видео.

В частности, персонаж рассказал, что "залетные наемники" били его по голове, и он "умылся кровью". И что над мужчинами очень "издевались", а вот женщин почти не трогали.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются вытеснить оставшиеся на территории Курской области Вооруженные силы Украины, однако не сделали подтвержденного продвижения. Один из блогеров РФ заявлял, что российские силы оцепили неизвестное количество украинских бойцов юго-западнее Суджи.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали группу российских спецназовцев на Курщине. Захватчики перемещались по ветке газопровода в направлении Суджи.

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