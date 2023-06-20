CAESAR вышли на охоту: Резников показал, как ВСУ используют САУ от Франции и Дании. Видео

Воины Вооруженных сил Украины активно применяют на фронте французские 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Эти САУ Силы обороны получили от Франции и Дании.

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Кадры перемещения САУ, снятые нашим защитником, в своем Twitter распространил министр обороны Украины Алексей Резников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он поблагодарил партнеров за оказанную военную помощь.

"Когда российский оккупант ложится спать, он не знает, что CAESAR вышли на ночную охоту, которая выдастся на славу. Но он напуган. А трусы умирают много раз перед настоящей смертью", – написал глава Минобороны.

На опубликованном ролике видно, как наши военные перевозили САУ CAESAR и готовили их к работе. Все это происходило в ночное время, чтобы скрыть вооружение от лишних глаз.

Напомним, около двух месяцев назад Резников сообщил, что переданные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже становятся на боевое дежурство в Украине. Страна передала нашим ВСУ все свои САУ такого типа.

Как сообщал OBOZREVATEL, французские журналисты показали работу артиллерийских установок CAESAR на передовой Украине. Эти САУ помогали уничтожать врага вблизи Угледара, где активизировалось наступление российских войск.

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