Часов Яр контролируют ВСУ, но враг активизировался: в ОСУО 'Хортица' опровергли прорыв оккупантов в город

Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины. В то же время российские оккупанты активизировали свои усилия вблизи города.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегического управления войск "Хортица" Назар Волошин. Он отметил, что российские террористы ужесточили артиллерийские обстрелы и авиационные удары по городу.

Таким образом спикер опроверг вбросы российской пропаганды о том, что оккупанты якобы зашли на территорию возле крайних домов в районе Часового Яра. Один из российских Telegram-каналов распространил видео, на котором вражеские вояки зашли в микрорайон "Новый".

Волошин заявил, что российские войска не переходили канал, хотя пытаются продвигаться уже несколько дней к востоку от него, чтобы зайти в микрорайон "Канал".

"Также они пытаются проводить какие-то активные боевые действия, штурмовать, и это подпитывать соответствующими видео. Дело в том, что российская пропагандистская машина уже достаточно долго и активно приобщается к этому. И, не имея никаких успехов на фронте, на линии боевого столкновения, постоянно пытается усиливать свое влияние в социальных сетях видео, которые якобы были сняты несколько дней назад", – пояснил спикер.

Он отметил, что здания, которые оккупанты показали на кадрах, уже сами же и разрушили. Сейчас там негде закрепиться нашим защитникам. В то же время Волошин подчеркнул, что Часов Яр был, есть и будет украинским. И российские оккупационные власти его не взяли.

В то же время украинское СМИ, ссылаясь на источник, ознакомленный с ситуацией, отметило, что за прошедшую неделю оккупанты совершили более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Часового Яра.

"Многие позиции уничтожаются "Сонцепеком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе О0506 (дорога от Бахмута до Временного Яра через Хромово, – ред.). И под прикрытием FPV-шок они начали продвигаться и накапливаться. Центр города полностью мы", – указал источник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что в направлении Часового Яра Донецкой области сейчас наблюдаются "качели", позиции переходят "из рук в руки". Силы обороны пока не могут полностью остановить продвижение врага.

– Бойцы Международного легиона ГУР показали кадры ближнего боя с российскими оккупантами. В процессе они захватили в плен российского оккупанта.