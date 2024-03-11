Часов Яр стоит, Ивановское – в крайне тяжелой ситуации, но сил у врага все меньше. Интервью с генералом Романенко

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной, но уже появились признаки того, что российская оккупационная армия теряет силы и темп своей наступательной операции. Противник был вынужден сосредоточить усилия на отдельных направлениях, в том числе Авдеевском, где продолжает наступать на тактическом уровне.

Силы обороны сегодня вынуждены активно строить фортификации. Оборонных рубежей явно недостаточно. Из-за того, что их не было западнее Авдеевки, оккупанту удалось пройти в одном "наступательном импульсе" 5-6 километров. Ряд сел вблизи линии фронта оказались в очень сложной ситуации. Тем не менее, при благоприятном стечении обстоятельств их удастся удержать. При условии наличия ресурсов ВСУ смогут перехватить инициативу у армии России. Такое мнение в эклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что украинские Силы обороны стабилизируют линию фронта. По его оценкам, уже скоро украинская армия начнет готовиться к контрнаступлению, чтобы перехватить инициативу у врага. Как вы можете оценить такое заявление?

– Чтобы реализовать это, необходимо перейти от обороны к наступательным действиям. Но пока нам необходимо сосредоточиться на обороне, на выполнении задач стратегической оборонной операции. Ее первая цель – остановка продвижения противника. На сегодня он продвигается только на тактическом уровне, но, к сожалению, все же продвигается.

Интенсивность боев по всему периметру фронта снизилась, у оккупационной армии уже не хватает сил. Но на отдельных направлениях, которые они определяют как приоритетные, в том числе на Авдеевском, им удается продвигаться вперед.

Конечно же, можно нарисовать "план В", Генеральный штаб может сделать это за несколько дней, но реалистичным этот план будет при наличии ресурсов. А ресурсов пока нет. Дай бог нам набрать ресурсов для того, чтобы стабилизировать ситуацию, то есть остановить наступательные действия врага.

– В последнее время много говорят о фортификационных сооружениях, о том, что их недостаточно, а иногда и просто нет. Еще при предыдущем руководстве Генштаба мы слышали множество заявлений о том, что оборонные рубежи подготовлены, но как оказалось, это совсем не так. Известно ли вам, какова ситуация с фортификациями на сегодня?

– Я не сторонник крайних оценок – о том, что все хорошо с оборонными рубежами или совсем нехорошо. На мой взгляд, обе эти оценки не соответствуют действительности. Действительность в том, что была проведена ставка – конечно же, с опозданием, – и начались соответствующие действия.

Мы видим, насколько эффективными оказались фортификации и организация обороны противника. Причем, делали они это с существенным привлечением гражданских возможностей. Например, в прошлом году благодаря этому они выстроили оборону на Запорожском направлении. Вторую линию обороны однозначно выстраивали гражданские, а первую линию обороны организовывали отдельные подразделения, там круглосуточно копали окопы. Одновременно боевики и штурмовики вели боевые действия. Такая специализация оказалась достаточно эффективной.

У нас же другая ситуация. На Авдеевском направлении, где наши войска отошли, они сейчас и копают, и обороняются. И, конечно, это гораздо сложнее. Мы видим, что нам не хватает этих рубежей. В плане стабилизации ситуации оборонные рубежи играют принципиальную роль, поэтому на них и сосредоточены. Вдогонку организуется и проводится соответствующая работа, конечно, не в той степени, которая нас бы удовлетворила. Но и сказать, что все совсем плохо, я тоже не могу.

Несмотря на общую сложную ситуацию, связанную с замедлением военной помощи, на "американский синдром", все-таки прослеживаются какие-то признаки того, что эта помощь начинает наращиваться. Европа проявляет активность, на самых тяжелых направлениях у нас появились танки Abrams, боеприпасов стало немного больше. Об этом свидетельствует, в частности, и вой российских блогеров, которые заявляют: где тот снарядный голод украинцев, если они нас так обстреливают?

– На Авдеевском направлении – это, в частности, Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское, - судя по карте боевых действий, непростая ситуация. Что там?

– Там формируется новая линия обороны. Западнее от Авдеевки, в нескольких километрах от нее, понижение местности, и очень сложно. Тем более, что существенных рубежей там не было. Поэтому они строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, а, к сожалению, дальше. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе.

Но дальше начались наши рубежи и кое-какие резервы. В большинстве случаев эти рубежи привязывались к высотам, использовались естественные водные преграды и так далее. И именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника, то есть стабилизировать ситуацию.

– То есть рубежи, о которых вы сказали, находятся западнее тех населенных пунктов, о которых мы говорим?

– Да. Но используются любые возможности для того, чтобы останавливать продвижение противника. Рубежи строятся в том числе по населенным пунктам, по посадкам, по возвышенностям, по холмам, по высотам, где можно эффективно снимать артиллерию. Там больше географических возможностей.

– То есть не исключено, что эти села – Бердичи, Орловка, Тоненьке, Первомайское - будут сданы?

– "Сданы" – это не то слово. Ведутся боевые действия вокруг этих населенных пунктов, они будут по максимуму использоваться в организации боевых действий.

– В Новомихайловке наши защитники ежедневно совершают подвиг. Ваш прогноз, удастся ли удержать это село?

– Это возможно при наличии резервов. Я не могу сказать, какого рода резервы имеются на этом направлении. Наши Силы обороны прилагают усилия, но нужны те же боеприпасы, тот же личный состав.

– Богдановка, Ивановское, Клещеевка – села, которые фактически оказались на линии фронта на Бахмутском направлении. Как думаете, что будет с ними?

– Будут продолжаться бои. В тяжелейшем состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива оставления. Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с тех пор, когда наши защитники бились за Бахмут. Это очень важный населенный пункт, но ситуация там тяжелая.

– А Часов Яр?

– Часов Яр стоит, он и дальше будет отбиваться. Он находится на возвышенности, там и раньше были рубежи. Он более важен и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это и происходит сейчас.

Что касается остальных участков, которые мы вскользь затронули, то сил у нас пока нет. По тем же причинам, о которых я говорил: внутренние причины – по личному составу, мобилизация не проводится интенсивно, по вооружению и технике, поскольку поставки недостаточны. Поэтому будут продолжаться бои за каждый из этих населенных пунктов.

Но в целом оборонительные рубежи, где есть возможности, строятся все более интенсивно. Нам необходимо продолжать создавать рубежи, которые способствовали бы стабилизации ситуации и приостановлению продвижения войск противника.