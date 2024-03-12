В ближайшее время Часов Яр станет одной из основных тем для сводок и обзоров, поскольку для россиян, после оккупации Авдеевки, это направление, а так Купянск, становятся наиболее приоритетными. Не менее важными, но всё же, несколько второстепенными, пока, остаётся линия 0532 Марьинка-Угледар и Запорожская область с Роботинским выступом.

Что же до Часова Яра то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота. Доминирующая в регионе, а не отдельно взятой локации.

Часов Яр находится в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня ГВ "Юг" представляет собой:

Личный состав – около 110 тыс тел;Танки – около 400;ББМ – 1 600;Ствольная артиллерия – 1 150;РСЗО – около 300.

В настоящее время, РОВ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входит:

- захват сёл Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299-го и 331-го ПДП 98-й ВДД;

- захват Ивановского, для охвата Часова Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Здесь основная ударная роль отведена 11 ОДШБр, а так же 217-го ПДП 98 ВДД и 102-го МСП 150 МСД 8 ОВА. О том, какую роль для ВДВ сейчас играет 11 ОДШБр, я писал ранее и пояснял, почему любой ценой, но они должны будут захватить Ивановское;

- захват Клещиевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга. Здесь в основном оперируют подразделения 3 АК, в частности 1008-й и 1194-й МСП ТрВ 6-й МСД.

Помимо задействованных РОВ в данном районе подразделений 2 и 3 АК, а так же регулярной десантуры, у Часова Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

По локациям.

В районе Богдановки у россиян не удаётся зацепиться за село. Максимум, что им удавалось – зайти в его восточную часть, откуда их очень быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непроста по захвату и продвижению, за счёт сложного ландшафта низины и грунтов.

Ивановское – тут намного сложнее. Для командования ВДВ принципиально важно показать, что централизация управления даёт свои плода, потому они всю бригаду готовы положить, но село – взять. К тому же, на село от Бахмута идёт прямая трасса 0504 и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села это мрак и позор. Но, факт остаётся фактом, около 30% села контролируются СОУ, в остальном – качели.

Очень жёсткий прессинг на Клещиевку и Андреевку, но существенных успехов РОВ пока тут не имеют.

В целом, процесс катализации наступления на Часов Яр, напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сёл. Так же, важным фактором является и так называемый избирательный процесс на россии. После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 можно ожидать пик наступления на Часов Яр. До того, у россиян есть 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления.