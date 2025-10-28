"Часть из них стала черноземом": 71-я отдельная егерская бригада ДШВ раскрыла потери оккупантов на Северо-Слобожанском направлении

Более 5 тысяч солдат российской оккупационной армии России были уничтожены или ранены бойцами 71-й отдельной егерской бригады ДШВ Украины на Северо-Слобожанском направлении. Часть захватчиков погибла на территории Сумщины, другие получили ранения или попали в плен.

Информацию обнародовала 71-я отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Данные приведены по результатам боевых действий с мая 2025 года.

"Часть из них стала черноземом на Сумщине, другие остальные остаток своей никчемной жизни проведут в лазаретах", – говорится в сообщении.

По данным подразделения, с начала мая 2025 года украинские десантники ликвидировали 2 589 российских военных, еще 2 431 получили ранения. Кроме того, шесть оккупантов сдались в плен.

Потери российской армии в войне против Украины

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 27 октября украинские защитникиликвидировали и ранили еще 1060 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 137 850 человек.

Кроме того, известно, что оккупационная армия России потеряла более двух тысяч бойцов "элитных" спецподразделений главного управления разведки генштаба страны-агрессора (ГРУ). Значительное количество погибших принадлежало к частям специального назначения военно-морского флота (ВМФ) и сухопутных войск (СВ).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский оккупант рассказал о порядках, царящих во "второй армии мира". По его словам, в подразделениях, воюющих против Украины, военнослужащие постоянно пьют из-за страха смерти: потери, которые несет российская армия, продолжают зашкаливать.

– Силы обороны Украины показали видео удара, который "задвохсотил" сына российского генерал-лейтенанта Василия Марзоева и других оккупантов. Атака была проведена в районе села Плавни Васильевского района Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!