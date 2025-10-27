В ГУР показали эксклюзивные кадры операции, во время которой был ликвидирован сын российского генерала. Видео

Силы обороны Украины показали видео удара, который "задвохсотил" сына российского генерал-лейтенанта Василия Марзоева и других оккупантов. Атака была проведена в районе села Плавни Васильевского района Запорожской области.

В объект, где находились захватчики, попал КАБ. Кадрами удачной операции поделилась пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны на своем YouTube-канале.

Новые подробности уничтожения Василия Марзоева

Позицию операторов дронов российских оккупационных сил возле населенного пункта Плавни бойцы сводного отряда БПЛА Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили 15 октября во время аэроразведки.

Они передали координаты цели, после чего смежные подразделения атаковали вражескую позицию управляемой авиабомбой.

"В момент удара на позиции находился московитский лейтенант Василий Марзоев, командир взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й десантно-штурмовой дивизии российской оккупационной армии", – отметили разведчики.

Этот захватчик является сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ, который причастен к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" – написала пресс-служба ГУР МО.

Добавим, что отец ликвидированного – Аркадий Марзоев – участвовал в подготовке и проведении массированного удара по Херсону, в результате которого погибли 24 гражданских лица. Он подозревается Службой безопасности Украины по нескольких статьях Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны группой лиц;

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны группой лиц.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций Украины провели успешную атаку на важные объекты обеспечения российской армии на временно оккупированной территории Луганской области. Мишенями украинских военных стали склад горюче-смазочных материалов и нефтебаза врага.

