'Часть техники уже на поле боя': США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки готовят для Сил обороны Украины новый пакет военной помощи. О нем Вашингтон планирует объявить "в ближайшие дни".

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме в понедельник, 13 мая. Какие именно вооружение украинская армия получит в следующем транше военной помощи от Штатов американский чиновник не уточнил.

Салливан отметил, что США пытаются ускорить темпы поставок вооружений и признал, что задержка с ними "поставила Украину в тупик".

Также представитель администрации главы Штатов сказал, что часть техники, о поставках которой было объявлено после принятия Конгрессом законопроекта с дополнительным финансированием, уже находится на поле боя. Часть вооружений появится на передовой на этой неделе.

"Не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, – это постоянный поток неделя за неделей", – добавил Салливан.

Напомним, что 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Вашингтон передаст Вооруженным силам нашего государства ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что подразделения Сил обороны Украины уже получили некоторое вооружение из пакета военной помощи, который был передан Соединенными Штатами Америки 24 апреля – первого после того, как Конгресс одобрил финансирование. По его словам, минобороны Штатов прилагает усилия, чтобы доставить воинам ВСУ остальное вооружение и технику, в том числе из нового пакета помощи.

Как писал OBOZ.UA, издание NYT заявило, что армия Украины уже получила часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в том числе от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течение нескольких месяцев.

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