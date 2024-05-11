Часть вооружения из последнего пакета помощи Украине от США уже находится на поле боя – Белый дом

Подразделения Сил обороны Украины уже получили некоторое вооружение из пакета военной помощи, который был передан Соединенными Штатами Америки 24 апреля – первого после того, как Конгресс одобрил финансирование. В настоящее время минобороны Штатов прилагает усилия, чтобы доставить воинам ВСУ остальное вооружение и технику, в том числе из нового пакета помощи.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 10 мая, передает "Укринформ". По его словам, "некоторое" вооружения уже находится на поле боя и активно используется защитниками Украины.

"Кое-что из первого пакета оборонной помощи – который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его – уже попало на поле боя, в руки украинских военны", – сказал Кирби.

Представитель администрации США не стал озвучивать, какое именно американское вооружение уже находится на фронте – из соображений безопасности.

Быстрой доставки, как сообщил Кирби, удалось достичь благодаря тому, что некоторое вооружение было заранее размещению на складах в европейских государствах. В то же время, для доставки в Украину остальной техники понадобится больше времени.

"Министерство обороны (США. – Ред.) буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно скорее. И сейчас еще продолжается работа над поставками, которые остались в предыдущем пакете", – добавил он.

Напомним, что 10 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Вашингтон передаст Вооруженным Силам нашего государства ракеты к ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

Как писал OBOZ.UA, издание NYT заявило, что армия Украины уже получила часть военной помощи от США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в том числе от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течение нескольких месяцев.

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