Новый пакет военной помощи для Украины от США: полный список вооружения

Соединенные Штаты сегодня, 10 мая, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов. Нашей стране передадут ракеты в ЗРК Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, бронемашины MRAP, противотанковые системы Javelin и боеприпасы.

В Пентагоне опубликовали полный список оружия, которое вошло в новый пакет для Украины. Его распространили на официальном сайте ведомства.

В новый пакет военной помощи, который Украина получит от США, вошли:

Дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

Дополнительные боеприпасы для NASAMS;

Зенитные ракеты Stinger;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

Дополнительные HIMARS и боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

Боевые машины пехоты Bradley;

Бронетранспортеры M113;

Машины с защитой от мин и засад (MRAP);

Прицепы для перевозки тяжелой техники;

Ракеты с оптической наводкой (TOW);

Противотанковые системы Javelin и AT-4;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты;

Боеприпасы и оборудование для расчистки помех;

Прибрежные и речные патрульные катера;

Средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

Запасные части, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA:

10 мая Белый Дом сообщил, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 400 млн. долларов. В него войдет оружие, уже находящееся на складах Соединенных Штатов.

Накануне, 9 мая, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге сказал, что Штаты уже готовят для Украины новый пакет военной помощи. Он сообщил, что Америка хочет выйти на тот темп помощи, который был в 2023 году до того, как финансирование прервалось.

Армия Украины уже получила часть военной помощи США после разблокирования финансирования в Конгрессе. Основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в частности, от Германии и Британии, поступит в нашу страну в течение нескольких месяцев.

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