Часть Украины накрыла воздушная тревога: была баллистическая угроза

В восточной части Украины 13 августа прозвучал сигнал воздушной тревоги. Сирену включили из-за вероятности применения оккупационными войсками баллистических ракет.

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Тревога началась с Запорожской области в 13:24, а в 13:44 распространилась на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровску, Полтавскую и частично Кировоградскую (Светловодскую территориальную громаду). Отметим, что Луганщина и Крым постоянно отображаются на карте воздушных угроз красными.

Воздушные силы ВС Украины на своем официальном Telegram-канале объяснили, что существовал риск применения российской амией ракет с баллистической траекторией.

В 14:17 начались постепенные отбои. Из укрытий разрешили выйти жителям Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

В 14:36 Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности по областям. Однако активность вражеской тактической авиации на восточном, юго-восточном направлениях оставалась. Угроза применения авиационного вооружения, согласно карте тревог, распространялась на Запорожскую и Донецкую области.

Как писал OBOZREVATEL, американские истребители F-16 могут помочь Украине в ее борьбе против российской оккупационной армии. Однако речь идет не о маневренности и характеристиках самолета, а в первую очередь о ракетах, которые этот истребитель способен нести, считают в The Telegraph.

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