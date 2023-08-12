Украине помогут победить не истребители F-16, а ракеты, которые они несут – The Telegraph

Американские истребители F-16 помогут Украине победить в войне против российской оккупационной армии. Однако речь идет не о маневренности и характеристиках самолета, а в первую очередь о вооружении, которое этот истребитель способен нести.

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Ракеты на F-16 могут похвастаться очень большой дальностью и способностью преодолевать ПВО противника. Об этом сообщает The Telegraph.

Истребитель F-16 совместим с огромным набором ракет и бомб, некоторые из которых США и другие страны уже предоставили Украине. Остальное вооружения Воздушные силы ВСУ могут получить сразу после того, как F-16 поступят на вооружение Украины.

Эксперты отмечают, что важнее всего в боеприпасах, которые несет F-16, являются высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, уничтожающие радары противника, планирующие бомбы JDAM, противокорабельные ракеты Harpoon и различные крылатые ракеты для поражения наземных целей. Немаловажную роль в войне сыграет дальность поражения вооружения F-16.

"Эскадрилья F-16 с дальнобойными боеприпасами может поражать российские цели на всей территории оккупированной Россией Украины, включая Крымский полуостров. Он может поразить российские военные корабли в их портах или на большей части Черного моря. Он может запускать эти боеприпасы, не покидая контролируемое Украиной воздушное пространство", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, авиаудары большой дальности могут оказать на военные действия в Украине огромное значение. В частности, это подтверждают уже существующие факты нанесения украинской армией ударов по целям врага на большой дальности.

"Приложив огромные усилия за последний год, украинские и союзные техники выяснили, как вооружить существующие украинские военные самолеты – истребители МиГ-29 и Су-27, а также бомбардировщики Су-24 – некоторыми американскими и европейскими боеприпасами", – пишут аналитики.

Также отмечается, что для получения преимущества над российскими оккупантами в воздухе украинским военным может хватить несколько десятков истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что подготовка к обучению украинских летчиков на истребителях F-16 задерживается из-за того, что некоторые страны боятся провоцировать Россию. В вопросе предоставления Украине боевых самолетов российская политика запугивания Запада показала значительную эффективность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 августа в Пентагоне заявили, что президент США Джо Байден "дал зеленый свет" началу обучения украинцев на F-16. Это уже третье одобрение, впервые об этом Байден заявил еще 19 мая во время саммита в Японии. Тогда надеялись, что обучение начнется в ближайшие недели.

– Во второй раз Байден позволил Европе приступить к тренировкам 16 июля. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан и заверил, что США не будут откладывать учения.

– По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен "дожал" Байдена в вопросе передачи F-16.

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что тренировки летчиков ВСУ на F-16 начнутся в августе.

– В Воздушных силах ВСУ отметили, что Украине нужны F-16, а также дальнобойные ракеты ATACMS для успешного контрнаступления. С их помощью можно будет уничтожать цели в оккупированном Крыму.

– 14 июля спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские пилоты уже почти два месяца "сидят на чемоданах". По его словам, решение о передаче F-16 и обучении сложное. Кроме пилотов, нужно обучать и других специалистов.

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