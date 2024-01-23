Часть Украины охватила тревога из-за угрозы баллистики, также были пуски ракет с Ту-22М3

В ряде областей Украины днем 23 января была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках ракет Россией. Под угрозой был юго-запад Украины.

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"Ракеты из Курской области на юго-запад!" – говорится в сообщении ведомства по состоянию на 13.47.

По состоянию на 13:53 стало известно, что ракеты зафиксированы на Сумщине, направление – юго-западное.

Мониторинговые каналы на 13:56 написали, что воздушные цели на Сумщине прекратили свое существование – вероятно, работала вражеская РЭБ для выявления наших систем ПВО.

По состоянию на 14:01 в Киеве был объявлен отбой тревоги. Мониторинговые каналы сообщили, что Ту-22М3 осуществляли имитационные пуски ракет, использовав радиоэлектронное оборудование.

В 14:02 в Воздушных силах информировали о новых пусках из Курской области.

По состоянию на 14:03 объявлен отбой ракетной опасности по областям, однако на юге сохраняется угроза со стороны тактической авиации врага.

Перед этим, по состоянию на 13:30 в Воздушных силах сообщили о вероятных пусках ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 из Липецкой области РФ.

В свою очередь в Киевской городской военной администрации информировали, что воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения, и призвали украинцев находиться в укрытиях.

Как известно, основным вооружением Ту-22М3 являются крылатые ракеты Х-22.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 января РФ совершила массированную ракетную атаку по Украине. Более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья" в направлении Каспийского моря, сообщалось о пусках ракет, после чего взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Павлограде.

– В Харькове погибли по меньшей мере пять человек, еще более четырех десятков получили ранения.

– В Киеве изветно об одном погибшем и 18 пострадавших.

– Всего за время утренней атаки враг запустил по Украине 41 ракету, подавляющее большинство летели по баллистической траектории. Силы ПВО сбили 21 из них.

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