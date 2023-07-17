Чеченские воины, которые стали на защиту Украины, устроили засаду на машину поставки оккупантов: в ГУР показали видео операции

Независимость нашего государства защищают не только украинцы, но и другие национальности. В частности, в защиту Украины встали и чеченские воины.

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Недавно они устроили засаду на машину снабжения оккупантов. Видео спецоперации показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операции уничтожена военная техника и личный состав российских захватчиков.

Направление, где оккупанты понесли очередные потери, не уточняется. Однако на кадрах видна слаженная и профессиональная работа чеченских воинов.

Следует отметить, что защитники Украины в течение 16 июля "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 620 военных преступников из рядов российской армии. В общей сложности на 509-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационного войска превысили уже 238 300.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за неделю уничтожили на юге 10 лодок российских оккупантов. Захватчики использовали их для переправки диверсантов через Днепр.

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