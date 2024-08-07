'Чем больше давления будет на Россию, тем ближе будет мир': Зеленский обсудил с Сырским дальнейшие военные шаги. Видео

Для Вооруженных сил Украины наиболее горячим остается восточное направление. Это Покровский, Торецкий, Лиманский и Харьковский участки фронта. Об этом в последнем обращении к стране говорил президент Владимир Зеленский, ни слова не вспомнив о событиях на Сумском пограничье и в Курской области РФ.

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Как отметил глава государства, он говорил сегодня с главкомом ВСУ Александром Сырским "относительно наших действий, наших шагов". Детали разговора президент пообещал рассказать впоследствии.

Зеленский поблагодарил наших воинов за храбрость на линии фронта – "Покровское направление, Торецкое, Лиманское, Харьковщина" – и отметил, что ВСУ оказывают достаточно эффективное давление на врага, которое дает результат.

"И чем больше давления будет на Россию – на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу", – сказал он.

Также президент рассказал о совещании с министром обороны Умеровым о нашей ракетной программе, ее практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее, считает глава государства.

С другими членами правительства были обсуждены направления новой социальной поддержки украинцев. По словам президента, "такая поддержка дает возможности и для нового бизнеса в Украине, новых рабочих мест, и поддержки семей".

Отдельно Зеленский сообщил о подготовке запуска "Армии+".

"Это новое наше цифровое достижение, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии – и для каждого воина. Уже скоро все мы это представим", – пообещал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, у россиян продолжается истерия из-за потери контроля над десятком населенных пунктов приграничья в Курской области (как известно, Суджа уже находится под контролем ВСУ). Российский диктатор Путин собирал правительство на совещание по этому поводу, однако единственное "решение", которое там было принято, касается эвакуации из области.

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