'Чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем': Зеленский рассказал детали обмена пленными. Видео

Украина вернула из российского плена еще 106 своих воинов, сражавшихся на Бахмутском направлении. Большинство из них считались без вести пропавшими.

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В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто помог достичь соответствующего результата. Об этом гарант говорил в вечернем обращении к украинцам 25 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он похвалил всех причастных к состоявшемуся 25 мая обмену пленными, отметив руководителя Офиса президента Андрея Ермака, главу ГУР Кирилла Буданова, заместителя руководителя ГУР Дмитрия Усова, Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, главу СБУ Василия Малюка, главу Нацполиции Игоря Клименко.

"Все, кто готовил этот обмен – молодцы!" – подчеркнул Зеленский.

"Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, который обеспечил наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем", – отметил президент.

О международном партнерстве

В четверг, 25 мая, провел в Киеве встречу с министром обороны Швеции, которого поблагодарил за неизменную поддержку нашего государства, наших воинов.

"Особое ударение во встрече сделали на усилении нашей обороны бронетехникой. Обсудили и нашу авиационную коалицию, которую создаем с партнерами", – сообщил президент.

По его словам, Финляндия отправила Украине новый пакет оборонной поддержки – уже 16-й, на общую сумму более 100 миллионов евро.

Кроме того, Зеленский акцентировал, что Совет Евросоюза принял важное для Украины решение – еще на год продлена торговая либерализация на украинскую продукцию.

"Фактически это полная отмена пошлин и квот до июня 24 года. И это новый этап секторальной интеграции нашей экономики – Украины и всего Европейского Союза, то, что однозначно делает нас всех в Европе сильнее", – пояснил Зеленский.

"В процессе нашего продвижения в Евросоюз такую либерализацию – пока временную – мы должны сделать постоянной, и без всяких исключений и ограничений. Собственно, как это должно отвечать духу единой и свободной Европы – без барьеров. Я благодарю за это решение наших европейских партнеров! Каждый, кто стремится к силе и прочности для всей Европы, принимает именно такие решения", – добавил гарант.

О защите Украины

"Имел честь сегодня поздравить с профессиональным днем нашу Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины. Поблагодарил за то, что связь в Украине и для государства, и для наших военных, и для обычных граждан остается стабильной при всех угрозах. Это важный результат, который помогает нам стойко и эффективно противодействовать российским оккупантам", – сообщил Зеленский.

Также он отметил, что есть за что поблагодарить и воинов Нацгвардии, в частности, на Запорожском направлении.

"Уничтожена пара российских "сушек" 15-й бригадой оперативного назначения нашей Нацгвардии. Спасибо двум нашим особо метким воинам. Кстати, один из них уже отмечен званием Героя Украины и имеет на своем счету не только вражеские самолеты, но и сбитую крылатую ракету. Спасибо, ребята! Молодцы", – подчеркнул глава государства.

"Донецкое направление... Особенно отличились 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, 18-й и 137-й отдельные батальоны морской пехоты и 74-й отдельный разведывательный батальон. Спасибо вам – каждому воину! Каждому. Слава всем, кто бьется ради Украина! Спасибо всем в мире, кто нам помогает!" – заметил Зеленский.

Президент также проинформировал, что в этот день выступил с обращением к сообществу американского Университета имени Джона Гопкинса.

"Это одно из ведущих учебных заведений США. Его выпускники и выпускницы – мощные личности, и некоторые из них оказали значительное влияние на политику. Пожелал максимально ценить время. Ведь каждый день имеет значение. Чем больше сделаем сегодня, тем быстрее завершим войну нашей победой. И только нашей", – убежден лидер государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Он поздравил работников Службы с праздником и почтил память погибших;

– 25 мая Россия атаковала Украину 36 иранскими дронами-камикадзе. Все они были уничтожены украинским ПВО;

– накануне президент провел новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Ключевыми темами встречи стали обеспечение боеприпасов и переход на новые типы самолетов.

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