Чем опасны повторные удары по ЧАЭС: ситуация может измениться

На сегодняшний день выброса радиоактивных веществ после попадания российского дрона по Чернобыльской атомной электростанции не зафиксировано. Однако в случае повторных обстрелов АЭС ситуация может измениться.

Видео дня

Несмотря на существенные разрушения после обстрела параметры радиационной обстановки остаются в пределах контрольных уровней. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

По его словам, в настоящее время радиационная ситуация спокойная, поэтому никаких выбросов не может быть. Однако Ищенко предупредил, что если российские оккупанты снова будут атаковать Чернобыльскую АЭС, ситуация может измениться.

Также он отметил, что ситуация с радиационным фоном на территории площадки ЧАЭС, и в том числе на НБК объекта "Укрытие" с начала пожара и в процессе ликвидации последствий обстрела остается без изменений.

"То есть выход радиоактивных веществ за пределы не установлен. Облучение персонала выше контрольных уровней также не зафиксировано. Параметры радиационной обстановки в пределах контрольных уровней", – заявил Ищенко.

Кроме того, он добавил, что на следующей неделе запланировано совещание с участием многих научно-исследовательских институтов для того, чтобы дать оценку повреждениям конфайнмент и передать информацию руководству государства.

Напомним, во время атаки в ночь на 14 февраля российский ударный дрон попал в укрытие над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Там возник пожар, объект получил серьезные повреждения. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, "дрон шел на высоте 85 метров", поэтому радары его не обнаружили.

По данным СБУ, дрон, которым россияне ударили по ЧАЭС, был снаряжен фугасной боевой частью.

OBOZ.UA рассказывал, что известно об уровне радиации и тлении утеплителей после пожара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!