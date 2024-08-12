Пусть меня закидают башмаками, но генерал-лейтенант Валерий Солодчук, является классическим, можно даже сказать хрестоматийным, примером кадрового военного. У это высшего офицера просто безупречный послужной список - от суворовца Ленинградского СВУ и курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) до генерала - начальника штаба округа.

Видео дня

По словам опрошенных почти десятка сокурсников по обоим военным училищам - ныне офицеров украинских Вооружённых сил, (ведь офицерские погоны лейтенанта ВДВ он получил в Рязани в 1992 году) и характеризуется ими всегда "ровным" товарищем и другом, "членом особого десантного братства". Активно занимался спортом, отлично учился, они вместе ходили на дискотеки, в общаги, в самоходы - в общем со всех сторон достойный выпускник питерской кадетки и РКПУ (для посвящённых). Он последовательно прошел все ступени сложнейшей военной карьеры офицера воздушно-десантных войск, не пропустив ни одной: командир взвода, командир разведывательной роты, замкомбата, командир батальона, начальник штаба полка, командир полка, начштаба парашютно-десантной дивизии, командир десантно-штурмовой горной дивизии, командующий армейским корпусом, замкомандующего армии, начальник штаба армии, командарм, замкомандующего группировки войск, начальник-штаба - замкомандующего войсками округа.

Стоит добавить сюда законченные генералом Общевойсковую академию и Академию Генерального штаба с отличием, звание "Мастер спорта" по офицерскому многоборью. Герой РФ, кавалер четырех орденов и пятнадцати медалей. Служака, "белая кость" армии и кадровый офицер "до мозга костей". В финансовых скандалах и сделках с недвижимостью не замечен. Жил в служебных квартирах по месту службы. "Почетный гражданин" города Улан-Удэ, занимающийся воспитанием молодого поколения. Да, можно увидеть, что в общевойсковую Академию, которую многие помнят как "академию им. Фрунзе", Солодчук поступил лишь на десятый год офицерской службы, обычно "хорошо" считалось по прошествии 4-6 лет, но не страшно. И то, что во время учебы в Академии Генерального штаба с 2010 года он был зарегистрирован в г. Владимир, по несуществующему адресу: улица Куйбышева, д. 37, если конечно на тот момент полковник не жил в гаражах на окраине города напротив девятиэтажек номер 36 и 40 по этой же улице, и не ездил на занятия каждое утро за 200 км в Москву - столицу соседней области,, но так в РФ бывает. Это все мелочи. Главное - просто блестящий ратный путь, вызывающий лишь восхищение. И это действительно так.

Но врага, а в особенности, который когда-то был твоим другом, недооценивать нельзя.

Как же этот вчерашний "ровный" товарищ и друг, вдруг стал военным преступником и врагом? Как мог поверить, что вчерашние друзья по Рязанскому ВДВ стали вдруг "фашистами"-"нацистами"? Что движет этим человеком, который должен был защищать народ своей страны, а стал палачом и агрессором в соседней, к тому же для него персонально, действительно "братской", ведь бабушка нынешнего генерала, у которой он неоднократно бывал в детстве, живет (или уже жила) в Сумской области Украины.

А ответ здесь тоже довольно прост и лежит на поверхности. Именно потому, что Валерий Солодчук - служака и карьерист, он стал российским военным преступником, принадлежащим к высшему командному составу, выполняющим любые приказы путинского режима. Потому что к необходимым качествам офицера во все времена, кроме верности присяге и беспрекословному подчинению приказам, всегда в "комплекте" шли офицерская честь, личное достоинство, культура, духовность и рыцарская гордость, - именно последние качества напрочь отсутствуют у российских офицеров, и также во все времена.

Сразу после окончания Академии Генерального Штаба, приняв командование 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизией в Новороссийске, где по прошествии двух дней в середине августа 2012 г., отправился вместе с соединением участвовать в контртеррористической операции в Дагестане. Фактически это были карательные военно-полицейские акции против своих граждан на территории своего же государства.

Затем, 27 февраля 2014 года примерно в 4:30 утра, один из полков 7 гвардейской ДШБр, возглавляемой генрал-майором Солодчуком, участвовал в захвате крымских органов власти в Симферополе. Позорно, со снятыми шевронами ВДВ, части и национальной принадлежности, со снятыми номерами и опознавательными знаками на автомобильной и бронетанковой технике. "Вежливые люди" генерала Солодчука уже тогда были "неопознанными" зелеными человечками и по словам своего фюрера "ихтамнетами".

Осенью 2014 г. – весной 2015 г. генерал-майор Валерий Солодчук руководил формированием на временно оккупированной территории Донецкой области 1 армейского корпуса и стал Командующим 1 АК 12 Командованием резерва (на т.вр. Центр территориальных войск) Южного ВО ВС РФ, под видом "народного ополчения ДНР". В это же время происходит довольно курьезный, как для старого служаки, случай. Одна из батарей, полностью укомплектованная военнослужащими ВС РФ отказывается идти в бой, солдаты подняли бунт. Генерал Валерий Солодчук приехал с охраной, чтобы подавить бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Однако солдаты отказались выполнять приказ и были готовы взорвать "высокого гостя". Поэтому русский генерал был вынужден ретироваться, т.е. позорно сбежал из передовой в свой штаб вместе со взводом своей охраны.

В мае 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил 7 ДШБр орден Суворова. Именно тогда в российской прессе был разыгран как под копирку "цирк" о том, что на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской области "российских генералов" и других военнослужащих ВС РФ нету. Снова "их там нет". Но и в пропаганде случаются проколы. На телефонный звонок Оперативный дежурный из штаба дивизии ответил: "Солодчук давно не наш командир, его куда-то перевели около года назад". В августе 2014 года "РИА Новости" упоминало, что Валерий Солодчук в качестве заместителя командующего 5-й общевойсковой армией руководил активной фазой батальонных тактических учений армии на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Штаб 5-й армии расположен в Уссурийске. В военной комендатуре Уссурийска заверили, что генерал-майор Солодчук не находится в расположении 5-й армии: "У нас два генерал-майора, но Солодчука среди них нет". Вот такая "сырая легенда".

Вообще, тема "добровольцев" в ОРДЛО - особая тема. Даже во времена СССР кремлевская власть рапортовала о том, что для выполнения "интернационального" долга все 100% военнослужащих - добровольцы. Но все знают как эти "добровольцы" добровольно-принудительно шли воевать в эту мусульманскую страну. Офицеры не хотели расплачиваться карьерой, а молодым ребятам не хотелось отправляться в психушки. Что касается сегодняшних "добровольцев", то внуки и правнуки бывших "интернационалистов" не рискуют — в случае отказа — исчезнуть в подвалах спецслужб. Но им создают условия, при которых трудно отказаться. Например, угрожают плохим продвижением по служебной лестнице, переводом в отдаленные гарнизоны, а то и вообще увольнением или возбуждением уголовных дел по надуманным причинам. При этом действуют методом "кнута и пряника", обещая приличные деньги: денежное обеспечение офицера, который на Донбассе "освобождает соотечественников от ненавистной киевской фашистской хунты", в разы превышает зарплату коллеги, который служит, скажем, в Ивановской области. И за это они погибают.

Но самое интересное, что все происходит с точностью до наоборот. Особенностью формирования и функционирования "корпусов и подразделений" в ОРДЛО является то, что при их формировании россияне использовали опыт... гитлеровской Германии! Ведь в годы Второй мировой войны нацисты создавали подразделения типа "Ваффен СС", в которых служили добровольцы из оккупированных стран, а вот командовали ими исключительно немецкие офицеры.

Несмотря на все хитрости, к которым прибегают россияне, все же известны их "герои", которые пришли на нашу землю с огнем и мечом. В частности, среди тех, кто продвигал или продолжает продвигать "русский мир" на территории Украины, значится на то время генерал-майор Валерий Солодчук. Но не только он. В это же время в соседней Луганской обл. действует его друг и товарищ по курсантской роте из Рязанского ВВДКУ на то время полковник Вооруженных сил России Андрей Рузинский в качестве командира 2 отдельной мотострелковой бригады 2-го гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпуса (2 АК) (г. Луганск, Украина) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ.

Но что же наш генерал? А после Донецка он едет в Бурятию и растет по карьерной лестнице. Похоже, поставки бурятов в ряды "ополченцев Донбасса" будут продолжаться.

Командующий 36 общевойсковой армией Восточного военного округа генерал Солодчук был одним из тех, кто осуществлял планирование и управление наступлением на Киев. Но наступает 24 февраля 2022 года, и генерал Солодчук не просто принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину, а командует подразделениями 36 армии, выделенными в состав группировки войск "Восток". В период с февраля по апрель 2022 г. руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления, во время которого была уничтожена большая часть сил 36 ОА. Военнослужащие подразделений, возглавляемых Солодчуком, причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области. Именно это - преступления против мирного населения особо ценится кремлевской властью. Заслуги "полководца" высоко оценили в Кремле. За бездарный провал наступления на Киев, преступления против человечности генерал-майор Валерий Солодчук удостаивается звания "Героя России". После "блестящего" управления общевойсковой армией Солодчуку доверили целый округ, в состав которого входят три армии, 90 танковая дивизия, 201 военная база, командование железнодорожных войск и множество воинских частей окружного подчинения. Из этого можно сделать вывод: либо Солодчук резко поумнел за прошедшее время, либо кто-то среди высшего военно-политического руководства страны заинтересован в продвижении Солодчука, либо командованию ВС РФ просто понравилось то, как он распорядился 36 общевойсковой армией. И теперь он назначен на должность начальника штаба ГВ "Север" при штатной должности начальника штаба Ленинградского ВО.

В начале полномасштабного вторжения всплывает и его друг по училищу и оккупации Донецкой и Луганской областей Украины под видом "ополчения" уже Командующий 11 армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрей Рузинский. Именно он отдает приказ подчиненным подразделениям российских войск на прорыв государственной границы Украины для захвата Харьковской области. Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Таким образом, Рузинский также выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства России по захвату Украины. Для штурма украинских населенных пунктов в Харьковской области он задействовал более 4 тыс. российских военных, входивших в состав оккупационной группировки "Балаклия". И что-то подсказывает, что два товарища снова должны встретиться, на этот раз уже в группировке "Север".