Через 10 дней потеряли половину людей: башкирские ''мобики'' пожаловались на обман руководства и украинскую артиллерию. Видео

Мобилизованные солдаты армии России негодуют из-за отсутствия должной подготовки, ложь со стороны руководства и неприемлемые условия в зоне боевых действий. Военные прибыли из Башкирии.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости". Солдаты, которые присутствуют в ролике, представляют 428-й полк, куда были мобилизованы 26 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тогда им пообещали, что их задачей будет охрана объектов на "новых территориях". В октябре-ноябре военные находились в палаточных лагерях, но с ними не проводили должной подготовки. 29 ноября мобилизованных отправили в зону СВО, в район Кременной ("ЛНР", там сейчас наступает ВСУ), где они должны были занять оборону", – говорится в источнике.

Российские солдаты заявляют, что после 20 декабря линия фронта сдвинулась и выше упомянутые мобилизованные оказались первой линией обороны.

"С этого момента намм пришлось постоянно отражать атаки украинской пехоты и жить под огнем артиллерии. Перед 31 декабря наши позиции усилили новыми мобилизованными из ВДВ, но за 10 дней эта группа потеряла около 50% личного состава", – сообщил военнослужащий армии РФ в видео.

Также солдаты утверждают, что после запрошенной помощи по ним ошибочно нанесли удар свои же. Кроме того, они покупали средства связи и топливо за свои деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизованные российские оккупанты из Горно-Алтайска пожаловались, что командование отправляет их с автоматами в бой против танков. Захватчики заявили, что 13 января из Кременной их должны бросить в направлении Сватова.

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