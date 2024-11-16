Через несколько часов их убила Россия: каким было последнее сообщение от женщины, которая вместе с внучкой и правнуком погибла под завалами в Запорожье

7 ноября в Запорожье российская авиабомба унесла жизни полуторагодовалого Адама Бугаева, его 27-летней мамы Софии Бугаевой и 68-летней прабабушки Татьяны Тарасевич. Удар был нанесен по четырехэтажному зданию в Коммунарском районе.

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Перед трагедией прабабушка послала родным фото с прогулки с правнуком, а уже через несколько часов их не стало. Родители Софии и ее двоюродная сестра поделились с "Суспільним" воспоминаниями о родных, которых они потеряли.

Из квартиры, где жила семья, осталось всего несколько вещей — фотографии, чашка и открытка с отпечатком ножек мальчика, сделанным в роддоме. Эти вещи нашла Анна Павлишина, двоюродная сестра Софии, когда разбирали завалы.

"Были завалы и просто ковшом перевозили вещи, а потом на кучу сбрасывали. В какой-то момент из ковша вылетела фотография", – рассказала Анна.

В квартире, полностью уничтоженной российской авиабомбой, вместе с внуком и дочерью проживал отец Софии, Сергей Лущай. Мужчина рассказывает, что во время удара находился на работе, а узнав о трагедии, сразу поспешил домой.

"Я час ходил, а потом понял, что здесь ничего нет..." – сказал отец погибшей.

Юлия Тарасевич, мать Софии, рассказывает, что ее дочь работала переводчицей и мечтала стать психологом, чтобы помогать людям.

В начале полномасштабного вторжения София уехала за границу, но уже через несколько месяцев вернулась в Запорожье, потому что очень скучала по родным. Именно здесь она встретила своего будущего мужа, который в то время проходил срочную службу. София часто ездила к нему в Николаев, и в сентябре 2022 года они поженились там. Уже в октябре София узнала, что ждет ребенка.

В воспитании маленького Адама Софии активно помогала ее 68-летняя бабушка Татьяна. Она почти каждый день приходила в гости, радовалась каждому достижению правнука и обрела в нем настоящую радость.

"Она мне каждый день сбрасывала видео, как он лучше ходит, начал бегать. Моя мать быть светлым человеком. Не знаю, как мой отец будет жить. Я не знаю, как мы без них будем. Я не могу сейчас передать эту боль", – рассказывает Юлия Тарасевич.

Лишь за несколько часов до обстрела прабабушка Татьяна вместе с маленьким правнуком Адамом гуляли по улице. Женщина сняла видео и фото мальчика и послала их родным. А уже через несколько часов их жизнь оборвала русская бомба.

"В 14:22 было последнее сообщение от тещи. Она прислала видео и фотографии Адама. А позже мне позвонили, сказали, что здесь что-то неладно. Я говорю: "Да как? Я ведь только что разговаривал с ними", – рассказывает Сергей Лущай, отец Софии.

Софию достали из-под завалов первой около 23:00 или в полночь. Сначала его ошибочно идентифицировали как другого человека, поскольку из-за сильных повреждений она была почти неузнаваемая. Впоследствии нашли тела бабушки Татьяны и маленького Адама.

Софию, Адама и его прабабушку Татьяну похоронили 9 ноября на одном из кладбищ в Запорожском районе.

"Дочку с внуком в одной яме похоронили, потому что они были с мамой неразлучны, рядом – бабушку", – рассказал отец Софии.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге во время ракетных обстрелов оккупантов 11 ноября погибла 32-летняя Елена Кулик и ее дети: 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна. Церемония прощания с матерью и тремя детьми, чьи жизни унесла российская ракета, проходила в городе в четверг, 14 ноября.

Ранее в Кривом Роге горожане массово несли цветы и игрушки к разрушенной русским ударом многоэтажке. Жители города последние дни провели в скорби за убитыми Россией мамой и тремя детьми.