Черноморский флот России снова подвергся серьезной атаке: разведка Британии указала на уязвимости оккупантов

За последние четыре дня и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам в глубоком тылу. В частности, был нанесен очередной удар по Черноморскому флоту России.

Это происходит из-за стремления двух сторон получить преимущество на фоне относительно статичной ситуации на земле. К такому выводу пришли британские разведчики.

Отмечается, что Черноморский флот России, скорее всего, снова подвергся серьезной атаке. Однако взрывы на авиабазе Чкаловский под Москвой, вероятно, будут представлять наибольшую стратегическую обеспокоенность для российского руководства. Это чувствительное место, поскольку здесь размещаются специальные военные самолеты и VIP-транспорт для российских лидеров.

По данным британской разведки, сообщения о повреждении самолета специального назначения COOT (Ил-20) особенно актуальны: точный вариант не понятен, но эти ценные самолеты выполняют миссии, включающие сбор электронной разведывательной информации.

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В то же время за последнюю неделю Россия неоднократно наносила дальние удары по объектам на территории Украины.

"Такая необычная интенсивность, вероятно, частично является реакцией на инциденты в России и Крыму. Поскольку ситуация на фронте относительно статическая, каждая сторона ищет преимущества, нанося удары в стратегическую глубину своего противника", – отмечают британские разведчики.

Напомним, в районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. В результате был поражен командный пункт Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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