Черноморский флот усиливает присутствие в Черном море: в ISW дали прогноз, сможет ли Россия осуществить блокаду Украины

Черноморский флот государства-террориста России усиливает военное присутствие в Черном море. Агрессор пытается создать условия для принудительной блокады гражданских кораблей и усиления контроля в этом районе.

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Для осуществления своих планов враг повышает боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В Минобороны Украины и разведке Великобритании заявили, что российские войска готовят корабли в Черном море, чтобы обеспечить блокаду Украины. Однако аналитики полагают, что Черноморский флот РФ вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских кораблей.

В ISW заявили, что полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем суднам, пытающимся достичь украинских портов. По мнению военных экспертов, маловероятно, что Россия попытается ввести такую ​​полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с причерноморскими странами, включая членов НАТО – Румынию, Болгарию и Турцию, которых Кремль до сих пор старался избегать.

Впрочем, нынешняя позиция оккупантов в Черном море свидетельствует о том, что РФ создает условия для обыска гражданских и коммерческих кораблей, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия. В частности, минобороны России заявило, что российские военные будут рассматривать все судна, следующие в Украину, как потенциальные перевозчики военных грузов.

Кроме того, российские пропагандисты утверждали, что 24 июля ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, и опровергла его проход через Керченский пролив. Спецслужбы страны-агрессора заявили, что судно якобы могло доставлять оружие в Украину, поскольку в составе экипажа корабля числились 12 граждан Украины, и объявили, что РФ будет обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.

Напомним, в минобороны Украины заявили, что Россия после выхода из зерновой сделки намерена блокировать районы Черного моря. Сейчас оккупанты готовят свои корабли и авиацию.

Ранее в Силах обороны юга рассказали, какую атаку под чужим флагом Россия может устроить в Черном море. По данным разведки, захватчики планируют выпустить в Черное море корабль под иностранным флагом и нанести по нему удары ракетой или дроном, либо совершить атаку с борта этого судна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Британии предостерегли, что Россия может перехватывать идущие в Украину торговые суда. Оккупанты уже усилили патрулирование судоходного маршрута между Босфором и Одессой.