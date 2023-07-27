Черноморский флот усиливает присутствие в Черном море: в ISW дали прогноз, сможет ли Россия осуществить блокаду Украины
Черноморский флот государства-террориста России усиливает военное присутствие в Черном море. Агрессор пытается создать условия для принудительной блокады гражданских кораблей и усиления контроля в этом районе.
Для осуществления своих планов враг повышает боевую подготовку своих надводных сил и морской авиации. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.
В Минобороны Украины и разведке Великобритании заявили, что российские войска готовят корабли в Черном море, чтобы обеспечить блокаду Украины. Однако аналитики полагают, что Черноморский флот РФ вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских кораблей.
В ISW заявили, что полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем суднам, пытающимся достичь украинских портов. По мнению военных экспертов, маловероятно, что Россия попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с причерноморскими странами, включая членов НАТО – Румынию, Болгарию и Турцию, которых Кремль до сих пор старался избегать.
Впрочем, нынешняя позиция оккупантов в Черном море свидетельствует о том, что РФ создает условия для обыска гражданских и коммерческих кораблей, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов воздействия. В частности, минобороны России заявило, что российские военные будут рассматривать все судна, следующие в Украину, как потенциальные перевозчики военных грузов.
Кроме того, российские пропагандисты утверждали, что 24 июля ФСБ РФ объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, и опровергла его проход через Керченский пролив. Спецслужбы страны-агрессора заявили, что судно якобы могло доставлять оружие в Украину, поскольку в составе экипажа корабля числились 12 граждан Украины, и объявили, что РФ будет обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.
Напомним, в минобороны Украины заявили, что Россия после выхода из зерновой сделки намерена блокировать районы Черного моря. Сейчас оккупанты готовят свои корабли и авиацию.
Ранее в Силах обороны юга рассказали, какую атаку под чужим флагом Россия может устроить в Черном море. По данным разведки, захватчики планируют выпустить в Черное море корабль под иностранным флагом и нанести по нему удары ракетой или дроном, либо совершить атаку с борта этого судна.
Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке Британии предостерегли, что Россия может перехватывать идущие в Украину торговые суда. Оккупанты уже усилили патрулирование судоходного маршрута между Босфором и Одессой.
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