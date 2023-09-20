'Черный дым стоял над казармой и штабом оккупантов': Федоров рассказал о прилетах по врагу на Запорожье

Российская армия продолжает нести потери в живой силе и технике на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз оккупантам было горячо вблизи мелитопольского аэродрома и военного штаба противника.

Об этом 20 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. Он отметил, что над казармой и штабом врага стоял черный дым.

"На оккупированных территориях продолжается прожарка р*сни. Кроме штаба оккупантов, которому не помогло "певео", горячо было вблизи мелитопольского аэродрома. Черный дым стоял над казармой и штабом оккупантов", – сообщил Федоров.

Он отметил, что также сегодня у захватчиков "что-то громкое происходит" недалеко от линии фронта в районе Токмака и Полог.

Ранее сообщалось, что Силы обороны за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали 520 наемников российской оккупационной армии. Так, потери живой силы РФ в войне против Украины достигли уже 273 980.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники в Харьковской области уничтожили укрытие российских оккупантов. По позиции врага защитники ударили дроном-камикадзе.

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